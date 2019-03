Incendi | fiamme in bosco Fucecchio

Incendi in Toscana : fiamme a Fucecchio - elicottero in arrivo : Incendio boschivo a Fucecchio (Firenze), in via della Bigattiera: sul posto 6 squadre di volontariato del Cvt, ed una squadra di vigili del fuoco. E’ in arrivo il direttore delle operazioni di Regione Toscana. Il forte vento che soffia nella zona propaga rapidamente le fiamme in un bosco costituito prevalentemente da pini. È stato richiesto il supporto di un elicottero del sistema regionale, che raggiungerà la zona venendo da Pontito ...

Mafia - Incendiata a Palermo auto attivista di Libera. Ma lei non arretra : "Fiamme non fermeranno la primavera siciliana" : Giovedì scorso, in occasione della giornata in memoria delle vittime della Mafia, aveva guidato il corteo organizzato da Libera a Palermo. Il giorno dopo, nel cuore della notte, le hanno bruciato l'auto che era parcheggiata sotto casa. Vittima dell'atto intimidatorio è Chiara Natoli, la giovane attivista di Libera che era stata anche intervistata da Rai 3."Ricordare le vittime della Mafia - aveva dichiarato - vuol dire impegnarsi ...

Incendi Toscana : ancora fiamme nel bosco Pistoiese : Non è stato ancora domato l’Incendio in un bosco in località Pontito, frazione del comune di Pescia (Pistoia). Al momento non risultano abitazioni minacciate. Sul posto stanno operando sei squadre di volontari, una di operai forestali, due elicotteri regionali, il Do dell’Appennino, sei squadre di forestali e due Canadair che hanno già effettuato due lanci ciascuno. Le fiamme sono partite nella serata di ieri. L'articolo Incendi ...

Notte di super lavoro per i vigili del fuoco : Incendio autovetture a Ellera e due motorini in fiamme a Varazze : E' stata una Notte di super lavoro per i vigili del fuoco della Provincia di Savona. Intorno alle ore 2.30, l'allarme è scattato in via MonteNotte ad Ellera, frazione dl Albisola superiore, per un ...

Napoli : Incendi a Monte Sant'Angelo e Ischia - fiamme alimentate dal vento : Un incendio di ampie proporzioni si è sviluppato nel primo pomeriggio di oggi sulla collina di Monte Sant'Angelo, a ridosso da via Cintia, tra Fuorigrotta e Soccavo. Le fiamme si sono sprigionate ...

Incendio nella nuova tendopoli di San Ferdinando : tra le fiamme muore un migrante : Un migrante è morto in un Incendio divampato poco prima dell'alba nella tendopoli di San Ferdinando (Reggio Calabria), predisposta dalla Prefettura non lontano dalla baraccopoli smantellata nelle scorse settimane. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno estinto l'Incendio e messo in sicurezza l'area.Continua a leggere

Incendio nella notte a Concorezzo : azienda di packaging distrutta dalle fiamme : Concorezzo, 18 marzo 2019 - Un Incendio stanotte ha devastato la Erre- Ci-A, azienda di packaging di Concorezzo di via Nando Tintori, dietro la ex dogana. Le fiamme hanno divorato una parte della ...

Incendio nella notte - tir distrutti dalle fiamme : sono di un noto imprenditore di Isernia : Il rogo si è sviluppato intorno a mezzanotte, parzialmente interessato anche il capannone di proprietà situato nella zona industriale di Sessano del Molise. Vigili del Fuoco e Carabinieri al lavoro ...

Incendi in Piemonte : fiamme sulla montagna Biellese : Incendi sono divampati nella notte sulla montagna Biellese: si segnala in particolare un rogo nel Comune di Donato, ed un altro in zona alpe Cavanna. Sul posto 20 volontari e squadre di vigili del fuoco. L'articolo Incendi in Piemonte: fiamme sulla montagna Biellese sembra essere il primo su Meteo Web.

Incendi in Piemonte : ancora fiamme nel Torinese - un centinaio di evacuati : E’ divampato nuovamente l’Incendio che da 4 giorni sta imperversando nella zona di Givoletto, nel Torinese. Le fiamme minacciano il centro abitato e in via precauzionale un centinaio di persone sono state evacuate. I vigili del fuoco e i volontari Aib (Ainticendi boschivi) continuano le operazioni di spegnimento, per evitare che il fronte si estenda ulteriormente. Proseguono le indagini dei carabinieri forestali: sarebbero stati ...

Bus si Incendia sull'A1 : 40 liceali casertani in fuga dalle fiamme a Guidonia : «Correte, uscite subito!» hanno urlato le insegnanti quando hanno visto le prime fiamme avvolgere il veicolo. Momenti di paura questo pomeriggio, poco dopo le 14, quando un pullman che...

Incendio in Piemonte - in fiamme da giorni i boschi tra Givoletto e Val della Torre : E' emergenza Incendio nel Torinese . Da lunedì pomeriggio le fiamme si sono sviluppate nei boschi tra Val della Torre e Givoletto . In via precauzionale i vigili del fuoco hanno evacuato alcune ...

Perugia - spento dopo 12 ore il maxi Incendio di rifiuti. Scattano le indagini : le fiamme dall'interno. Tante scuole chiuse. 'Lavare i cibi ... : di Luca Benedetti e Michele Milletti Perugia - spento alle cinque di lunedì, dopo 12 ore di lavoro continuo ed instancabile da parte dei vigili del fuoco, con decine di pompieri impegnati nell'arco di ...