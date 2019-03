I cartoni della pizza potenzialmente dannosi per la salute | uno studio lancia l' allarme

cartoni per la pizza tossici - ispezione del ministero della Salute : alti livelli di bisfenolo A : No, i Cartoni della pizza non sono salutari. Perché possono contenere bisfenolo A, una sostanza molto nociva e bandita dall'Efsa nei prodotti come i biberon. A lanciare l'allarme una inchiesta de Il Salvagente che ha analizzato i Cartoni di tre aziende, due straniere e una italiana, la spagnola Garc

cartoni della pizza tossici secondo uno studio de 'Il Salvagente' : L'Italia è famosa per le sue specialità eno-gastronomiche e tra queste non può non annoverarsi la pizza. Recentemente, un'indagine condotta dalla rivista "Il Salvagente" ha messo in risalto come i Cartoni di carta riciclata, utilizzati per trasportare la pizza, potrebbero essere pericolosi per la salute. Infatti, dalle analisi effettuate sarebbero state trovate tracce di sostanze nocive su due terzi delle confezioni esaminate, in particolare si ...