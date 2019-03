Gli attivisti del meetup Campobello Cave di Cusa hanno eletto il nuovo organizer

Egitto - Gli attivisti in esilio denunciano repressioni del regime. Ma in patria non cambia niente : di Claudia De Martino* Dei molti Paesi arabi che nel 2011 si rivoltarono con mobilitazioni di massa contro i propri tiranni, il caso dell’Egitto è uno dei più drammatici. Si potrebbe obiettare che la vicina Libia è in preda a una guerra civile, e che la Siria sta ancora vivendo una guerra regionale che ha prodotto oltre 400mila morti e cinque milioni di rifugiati, ma l’Egitto con i suoi 65mila prigionieri politici rimane uno dei casi più ...

Mobilitazione per il clima - ecco Gli attivistiche seguono l’esempio di Greta Thunberg (che viene nominata per il Nobel) : Le proteste sono attese in 1.325 località , dall’arcipelago norvegese delle Svalbard all’atollo di Vanuatu. Al movimento dei #FridaysForFuture hanno dato la loro adesione 12mila ricercatori

Sequestro Sprar Caserta - Gli attivisti : 'Quereliamo Salvini' : Gli attivisti del centro sociale Ex Canapificio di Caserta, ente gestore del progetto di accoglienza Sprar, presenteranno querela per diffamazione nei confronti del ministro dell'Interno Matteo ...

Lecce. Beppe Grillo duramente contestato daGli attivisti : Il comico genovese è oggi ai margini del Movimento che lui stesso ha creato. I grillini di oggi sono a

Grillo contestato daGli attivisti No Tap a Lecce - : Un gruppetto di No Tap contestano Grillo prima del suo spettacolo al Politeama Greco. Lui ha dichiarato: "So che siete un popolo che soffre, ma io non posso risolvere i vostri problemi"

Grillo al Politeama - Gli ex attivisti lo contestano : "Chi di vaffa colpisce di vaffa perisce" : Home Politica Cronaca Sport Attualità Notizie dall'Italia e dal mondo Salute Ambiente Spettacolo Lo spazio dei suoni Rubriche Cultura Arte e dintorni Enogastronomia Salento in forma Questioni di fede Motori ...

Giorgia Meloni - la protesta a sorpresa con Gli attivisti africani contro il Franco Cfa : A qualche militante di sinistra potrebbe venire un coccolone davanti alle immagini che arrivano da Ferrara, dove Giorgia Meloni si è unita a un gruppo di attivisti africani che protestavano in piazza contro il Franco Cfa. La leader di Fratelli d'Italia da tempo porta avanti la campagna di denuncia c

Perché attivisti e ong in Egitto sono bersaGli di un boom di cyberattacchi : Il presidente egiziano Abdel Fattah al-Sisi (foto Mohamed El-ShahedM/Afp/Getty Images) L’Egitto si sta trasformando in una “prigione a cielo aperto” per chiunque osi criticare il regime del presidente Abdel Fattah al-Sisi, denuncia Amnesty International. Non è una novità: negli ultimi anni le autorità egiziane hanno costantemente preso di mira le organizzazioni non governative, limitando la loro libertà di associazione e di espressione ...

M5S - lista certificata : molti deGli attivisti provincia in corsa a Lecce. L'effetto europee : Home Politica Cronaca Sport Attualità Notizie dall'Italia e dal mondo Salute Ambiente Spettacolo Lo spazio dei suoni Rubriche Cultura Arte e dintorni Enogastronomia Salento in forma Questioni di fede Motori ...

Revenge porn - M5S aGli attivisti : “Nostra legge è per tutti - pronti a lavorare con Boldrini” : La senatrice del M5S Evangelista, che nei giorni scorsi ha depositato una proposta di legge contro il Revenge porn, ha risposto su Fanpage.it agli attivisti di 'Insieme in rete', che l'avevano accusata di aver 'copiato' il testo normativo dalla loro petizione. La senatrice: "Sono stupita delle polemiche, sono pronta a incontrare le associazioni e Laura Boldrini per lavorare insieme"Continua a leggere

Revenge porn - M5S aGli attivisti : “Nostra legge è per tutti - pronta a lavorare con Boldrini” : La senatrice del M5S Evangelista, che nei giorni scorsi ha depositato una proposta di legge contro il Revenge porn, ha risposto su Fanpage.it agli attivisti di 'Insieme in rete', che l'avevano accusata di aver 'copiato' il testo normativo dalla loro petizione. La senatrice: "Sono stupita delle polemiche, sono pronta a incontrare le associazioni e Laura Boldrini per lavorare insieme"Continua a leggere

Venezuela - caos al confine con la Colombia | Primi aiuti sui camion - ma vengono incendiati E l'esercito lancia lacrimogeni aGli attivisti : Il governo aveva ordinato la chiusura parziale del confine con la Colombia per fermare i convogli inviati dalla comunità internazionale. Si contano le prime diserzioni: alcuni militari della Guardia nazionale si sono uniti agli oppositori.

Diciotti - Di Maio : “Votazione on-line vincolante per senatori? Lo spirito è adeguarsi alla decisione presa daGli attivisti” : Dura poco più di tre ore la riunione all’Hotel Forum di Roma tra Beppe Grillo, Davide Casaleggio e Luigi Di Maio. Al termine, il capo politico del M5S torna sulla votazione on-line sul Ministro Salvini inerente il caso ‘Diciotti‘: “Votazione vincolante per i senatori pentastellati? La nostra forza è la democrazia diretta, ora ci sono stati dei risultati ed io non credo che si debbano utilizzare con discorsi alla ...

M5s - anche Beppe Grillo nel mirino deGli attivisti : "Ci hai traditi - dimettiti da Garante" : "Hanno tradito i nostri valori per le poltrone, sono diventati dei portavoce di Salvini", attaccano alcuni attivisti romani...