Favola della domenica – L’albero magico

La gabbianella e il gatto - una Favola sull'integrazione e sulla bellezza della diversità : ... una bambina abituata ad ascoltare il suono delle parole senza pregiudizi e a far rimare tra loro elementi diversi ma tutti appartenenti alla ricchezza del mondo.

Jane Alexander e la fine della storia d'amore con Elia Fongaro : "La Favola non esisteva..." : La storia d'amore tra Jane Alexander ed Elia Fongaro, conosciutisi all'interno della casa del Grande Fratello Vip, è naufragata dopo circa un paio di mesi.Nonostante i tanti telespettatori scettici, non stupiti più di tanto dinanzi a questa notizia, la coppia, durante il periodo post-reality, aveva conquistato anche tanti sostenitori che, ovviamente, hanno manifestato il loro dispiacere quando l'attrice e conduttrice di origini ...

Fiorentina-Atalanta - il bello del calcio : la ‘Favola’ di Gasperini e le capacità di Pioli - le probabili formazioni della semifinale di Coppa Italia : Dopo la gara di ieri tra Lazio e Milan è il momento di tornare subito in campo per l’altra semifinale di Coppa Italia, questa volta ad affrontarsi saranno Fiorentina e Atalanta. Sarà comunque una serata storica per le squadre, una delle due infatti dopo la gara di ritorno staccherà il pass per la finale con l’obiettivo incredibile di provare ad alzare il trofeo. Stagione incredibile per la squadra di Gasperini, fino a due ...

Casting per 'Ciao Darwin' e per alcuni spettacoli della compagnia 'Un Teatro da Favola' : Casting in corso per la ricerca di concorrenti per la nuova edizione di Ciao Darwin, programma televisivo condotto da Paolo Bonolis e in onda su Canale 5. Sono inoltre aperte le selezioni di attori e attrici per alcuni spettacoli della compagnia teatrale Un Teatro da Favola. Ciao Darwin Per il noto programma televisivo dal titolo Ciao Darwin, condotto da Paolo Bonolis e la cui nuova edizione andrà in onda a breve su Canale 5, proseguono le varie ...

Anticipazioni U&D - Teresa e le aspettative della scelta : 'Vivrò la Favola nella realtà' : Oggi 15 febbraio Canale 5 trasmetterà la scelta di Teresa Langella, nello speciale di Uomini e donne in onda a partire dalle ore 21:10. La decisione della tronista napoletana avverrà al termine di un percorso altalenante, spesso contrassegnato da litigi e discussioni, durante il quale lei ha espresso la sua preferenza per i corteggiatori Andrea Dal Corso e Antonio Moriconi. I due ragazzi trascorreranno con Teresa un weekend in una villa immersa ...

Favola della domenica – Il dente merletto : C’era una volta un esercito di dentini composto da incisivi, canini, premolari e molari. Erano divisi in due squadriglie di diciotto elementi ciascuna. Il loro comandante, una dentista di grido di nome Tea, dopo averli curati e ricomposti, li faceva marciare in fila regolare nel campo accanto al suo studio perché non perdessero smalto e vigore. Oberata da molto lavoro, Tea era assistita da un folletto di nome Berto e da una fatina di nome ...

Favola della domenica – La biblioteca : C’era una volta la biblioteca Comunale di una città antica in cui erano allineati in ordine di argomento numerosi libri di varie altezze, misure, colori e qualità. I tomi vivevano tranquilli sui loro scaffali poiché si rendevano conto di essere molto utili ai lettori che si avvicendavano nelle sale della biblioteca. Qualcuno di loro era lì da cento anni e tossiva spesso, specialmente quando arrivavano spifferi d’aria a smuovere la polvere ...

Sea Watch attracca a Catania - in attesa della prossima Favola sui “porti chiusi” : Roma. Dopo 12 giorni la nave umanitaria Sea Watch 3 con a bordo 47 migranti ha avuto finalmente l’autorizzazione ad attraccare al porto di Catania. Secondo fonti del Viminale “la scelta è determinata dalla presenza di centri ministeriali per l’accoglienza di minori. I maggiorenni saranno immediatame