ilfattoquotidiano

(Di domenica 24 marzo 2019) Non guardo molta televisione, ad eccezione dei tg e di qualche programma di approfondimento politico. Per tale ragione, non ho visto, la trasmissione di Paolo Bonolis che ha portato sul piccolo schermo latra “Gay pride” e Family day. Ho visto alcuni spezzoni, ho provato un certo imbarazzo e non poche perplessità per tutta quell’operazione mediatica. Cercherò di spiegarne le ragioni. Con una piccola, ma doverosa, premessa: non è un giudizio sulla qualità del prodotto o sulla bravura artistica di Vladimir Luxuria, che non metto in discussione. Le mie sono considerazioni più generali sulquel programma, così presentato al grande pubblico, è stato unlanoInnanzitutto, Bonolis mette sullo stesso piano due istanze che tra loro non sono né equivalenti, né tanto meno equiparabili. Ovvero: rispetto dei diritti umani contro omofobia e pregiudizio. Il ...

Noovyis : Un nuovo post (Ciao Darwin, perché la sfida tv tra ‘Gay pride’ e ‘Family Day’ è stata un grosso errore) è stato pub… - sarasandoni : RT @kandyallen_: Che palle con questa faida Skam fr vs Skam It Bisognerebbe andare a Ciao Darwin ahahah - YoureMyOneD : RT @Giustizianimali: Ciao Darwin: animali terrorizzati e utilizzati nei 'giochi'. VERGOGNA! L’associazione 100% animalisti ha deciso di den… -