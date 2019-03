Calabria, uccide il padre a pugnalate

E' stato ammazzato dal figlio con decine di coltellate. La vittima è un uomo di 59 anni. L'omicida ne ha 28. La tragedia è avvenuta a Reggioal culmine di una lite in casa tra i due. Il giovane è stato arrestato subito dopo dalla polizia di Stato.e figlio, al momento dell'omicidio, erano soli in casa. Erano fuori sia la moglie della vittima, un'impiegata del tribunale di Reggio, sia gli altri figli della coppia. Il 28enne si è ferito a una mano durante l'accoltellamento ed è stato portato in ospedale.(Di domenica 24 marzo 2019)