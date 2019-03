Brindisi | tragedia di San Pietro | oggi i funerali di Sara | Davide e Giulia

Blastingnews

(Di domenica 24 marzo 2019) E' una terribilequella che si è verificata nella notte tra venerdì 22 e sabato 23 marzo sulla strada provinciale che collega SanVernotico a Cellino San Marco, nelno. Come si ricorderà, due auto, una Fiat Grande Punto, condotta da L.A di Tuturano (frazione di), e una Chevrolet Cruze, condotta da un 72enne di Trepuzzi, sono entrate in collisione. Il dramma è cominciato quando la Punto ha colpito un muro di cinta di una proprietà privata, l'auto a questo punto ha invaso la carreggiata opposta, dove è stata colpita dalla Chevrolet in transito. Erano le 2:30. Sulla vettura che ha colpito il muretto viaggiavano 5 ragazzi giovanissimi, tre di loro non ce l'hanno fatta: si tratta diPierri, 18 anni di Tuturano,Cazzato, 19 anni diCapone, la più piccola della comitiva, con i suoi 17 anni, residente a SanVernotico. La ...

zazoomnews : Tragedia nella notte: tre ragazzi perdono la vita in un incidente stradale - Senza Colonne News - Quotidiano di Bri… - sebrindisi : Tragedia nella notte: tre ragazzi perdono la vita in un incidente stradale - Senza Colonne News - Quotidiano di Bri… -