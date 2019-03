Bologna | fratellini morti caduti dall' ottavo piano | erano in castigo Il testimone

Fratellini morti a Bologna ultime notizie - dubbi sulla caduta dal balcone : cosa è successo? - Ultime Notizie Flash : Si indaga sulla tragedia dei Fratellini morti a Bologna. Attualmente l'ipotesi della disgrazia è la più accreditata, ma ci sono alcuni dubbi da chiarire

Bologna - fratellini morti. Il padre : "Erano in castigo" : La Procura di Bologna e le forze dell'ordine stanno cercando di far luce sulla morte di Benjamin e David, i ragazzini di 11 e 14 anni che ieri mattina sono precipitati dall'ottavo piano di una palazzina in via Quirino di Marzio. A soccorrerli sono stati i vicini di casa non appena hanno notato i loro corpi sull'asfalto. Secondo il racconto di uno di loro, quando sono stati ritrovati erano ancora vivi. Sempre lo stesso vicino, ...

Erano stati messi in castigo dal papà i fratellini morti precipitando da casa a Bologna : Ieri una terribile tragedia ha scosso la città di Bologna: due fratellini di 11 e 14 anni sono infatti morti precipitando dal palazzo di casa. I vicini di casa della famiglia di origine Kenyota hanno immediatamente dato l'allarme chiamando i soccorsi, ma purtroppo i piccini sono deceduti. Ancora ignote le dinamiche e le cause del fatto, mentre oggi emerge che i due ragazzini Erano in castigo al momento della loro caduta a terra. La drammatica ...

Bologna - i fratellini precipitati dall’ottavo piano erano in castigo : L'ipotesi della disgrazia è quella che prevale per gli investigatori che si stanno occupando del caso dei due fratellini morti a Bologna dopo essere caduti dall'ottavo piano del condominio dove vivevano. Non sembra sia chiaro come sia potuto succedere, i genitori sono stati ascoltati fino a sera dalla Polizia di Stato e per ora non è stato emesso alcun provvedimento nei loro confronti.Benjamin e David Nathan, stando a quanto scritto da Il ...

Bologna - fratellini caduti dall’ottavo piano. La docente : “David era contento - era stato in gita” : Sono morti troppo giovani, avevano solo 11 e 14 anni. Benjamin e David Nathan vivevano in un palazzo alla periferia di Bologna, nel quartiere Barca: sono precipitati ieri dall'ottavo piano. Per i due fratellini non c'è stato nulla da fare. Il padre dei due, Eitz Chabwore, che era in casa con loro, in quel momento stava facendo la doccia, e non si è accorto di nulla. Ora si dispera: "Adesso pregate per la mia famiglia". L'uomo ha raccontato di ...

