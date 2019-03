Amici 18 | Vittorio Grigolo | Sarà un viaggio incredibile | ringrazio la geniale Maria

blogo

(Di domenica 24 marzo 2019)I suoi follower sul proprio profilo ufficiale Instagram stanno già aumentando in modo esponenziale: potere di, il talent show diDe Filippi, che permetterà a, tenore di 42 anni nato ad Arezzo ma cresciuto a Roma, di ottenere una meritata popolarità anche presso il grande pubblico televisivo., infatti, nonostante la carriera di tutto rispetto e una nomination ai Grammy Awards (roba non da poco...), era pressoché sconosciuto ai più al punto che la De Filippi, durante l'ultimo speciale del sabato di quest'edizione diandato in onda ieri su Canale 5, ha optato per una lunga introduzione prima di lanciare il filmato con il quale è stato svelato il nome del tenore che i ragazzi hanno tentato, a lungo, di indovinare: "Non l'avete azzeccato manco per sbaglio! Perché non l'avete azzeccato? A proposito di talenti andati all'estero, Giuliano, ad ...

