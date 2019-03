Lorenzo Orsetti chiamatelo terrorista (Di sabato 23 marzo 2019) Lorenzo Orsetti, il fiorentino morto in guerra contro lo Stato Islamico al fianco del popolo curdo, non viene chiamato "terrorista". Invece i suoi compagni di lotta nostri connazionali sono sorvegliati e indagati come fossero terroristi. Perché questo termine viene usato con loro e non con lui?



Prosegui la lettura, vedi altri post, foto e video... (Di sabato 23 marzo 2019), il fiorentino morto in guerra contro lo Stato Islamico al fianco del popolo curdo, non viene chiamato "". Invece i suoi compagni di lotta nostri connazionali sono sorvegliati e indagati come fossero terroristi. Perché questo termine viene usato con loro e non con lui?Prosegui la lettura, vedi altri post, foto e video...

PiazzapulitaLA7 : Alessandro, padre di Lorenzo #Orsetti: ‘Vi racconto chi era mio figlio, un idealista’ - DarioNardella : Oggi a Palazzo Vecchio con i genitori di Lorenzo #Orsetti, “partigiano per la libertà”, come l’ha definito suo padr… - PiazzapulitaLA7 : Ciao Lorenzo #Orsetti. Morto combattendo per un'idea. Morto per la libertà. #piazzapulita -