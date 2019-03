bari.repubblica

(Di sabato 23 marzo 2019) 'E' stata condivisa l'idea di trasformare o anticipare, far precedere le eventualicon ledelle idee. Cioè avvieremo e me ne sono incaricato io, un confronto non dissimile da quello ...

rep_bari : In Puglia il centrosinistra si ricompatta su Emiliano: 'Ma faremo le primarie per il programma' [news aggiornata al… - TgrRaiPuglia : #Puglia @MicheleEmiliano @NichiVendola @MarcoLacarra Centrosinistra, Emiliano prova a ricucire: ''Chiamerò Vendola'… - EPAS_Bitonto : «Oggi (mercoledì, ndr) in Consiglio regionale è stata scritta una pagina molto triste per la Puglia: è disdicevole… -