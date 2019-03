Con la Via della Seta | la Cina è vicina?

Vittoria Puccini torna in tv Con Mentre ero via ma ‘sogna’ Masterchef : “Da qualche anno sto vivendo il momento Masterchef. Cucinare mi piace da morire” che sia un’autocandidatura spontanea di Vittoria Puccini per la prossima edizione di Celebrity Masterchef? Chi lo sa. L’attrice, pronta a debuttare su Rai1 giovedì 28 marzo in prima serata con Mentre ero via, ha parlato di ciò che ama fare nel tempo libero, tra cui l’attività tra i fornelli: “Mi è presa una fissazione con un ...

Niente podio per la Wierer - rinviato l'appuntamento Con la coppa del mondo : Dorothea Wierer vince la coppa ad inseguimento di biathlon, ma il verdetto relativo alla coppa del mondo generale è rimandato a domani. Alla 28enne azzurra serviva un podio nella pursuit di Holmenkollen per chiudere i conti con una gara di anticipo, ma non è andata oltre il dodicesimo posto, ...

Via della seta : il Ministro della Salute Giulia Grillo firma tre nuovi accordi Con la Cina : Proseguono gli accordi Italia-Cina attraverso questa nuova via della seta, e lo fanno anche sotto il profilo scientifico, sanitario ed alimentare. Difatti in occasione della visita in Italia del Presidente della Repubblica Popolare Cinese, Xi Jinping, il Ministro della Salute Giulia Grillo ha firmato, insieme alle autorità del governo di Pechino, tre importanti accordi in materia sanitaria che da lungo tempo erano oggetto di approfonditi ...

Via della Seta - nell'accordo Con i cinesi la diga portuale e il ribaltamento a mare : L'accordo di collaborazione tra l'Autorità di sistema portuale e il colosso cinese delle costruzioni CCCC riguarda interventi per lo sviluppo dello scalo, anche in seguito al crollo del ponte Morandi. ...

Trento - proteste Contro il Convegno sul gender nella sede della Provincia : manifestanti portati via di peso : proteste e tensioni tra manifestanti e polizia ieri, venerdì 22 marzo, nella Provincia di Trento, dove era in corso un convegno sulla cosiddetta “teoria gender“, intitolato “Uomini e donne, solo stereotipi o bellezza delle differenze?” e organizzato dalla giunta. Un gruppo di manifestanti, composto da studenti, attivisti dei collettivi e insegnanti, ha denunciato di aver trovato l’accesso bloccato “nonostante ...

Cultura : Al via la nona edizione del Concorso 'Poesia al Bar' : L'immagine della locandina proposta nella nona edizione contiene due signore al bar, ed è una allegoria che rappresenta la poesia e la scienza allo stesso tavolo. L'evento verrà presentato al paese ...

RinCon : "Torino da Europa. Copa America? Proviamoci" : Tomas se ne va con un sorriso: speriamo che la politica non glielo porti via, insieme all'allenatore. Dal nostro corrispondente Filippo Maria Ricci @filippomricci

Sampdoria - legami tra il Sudafrica e Vialli - che entra in società Con... Ferrara : Sunrise però ha lavorato molto anche con il mondo dello sport, creando parecchie mascotte: ad esempio quella della Nazionale inglesi, gallese e Sudafricana di rugby, e persino di quella di cricket ...

Viaggia Con un orango drogato chiuso nella valigia : Nel mondo sono presenti solo 100mila esemplari di orango e per questo motivo è definita come specie in pericolo di estinzione dall'Unione internazionale per la conservazione della natura; proprio in ...

No Tav - in viaggio Con i militanti verso il corteo Contro le opere inutili : “Ora basta promesse e acrobazie giuridiche” : “È da quasi trent’anni che il movimento No Tav lotta contro le grandi opere e contro l’inquinamento, forse Greta (Thunberg) è venuta in Val di Susa a studiare la sua strategia”. È quasi mezzanotte a Bussoleno, storico comune No Tav della Val di Susa. Eugenio insieme ad altri trecentocinquanta militanti si prepara a partire in bus alla volta di Roma per il corteo nazionale contro le grandi opere inutili. “In questi anni molti giovani sono venuti ...

Viaggia Con un orango ?drogato chiuso nella valigia : Aveva riposto un piccolo esemplare di orango nella valigia dopo averlo drogato. Per questo motivo Andrei Zhestkov, un turista russo di 27 anni, è stato arrestato all'aeroporto di Bali, in Indonesia, con l"accusa di traffico di specie protette e ora rischia 5 anni di prigione e una multa da 7mila dollari. All"aeroporto, il 27enne è stato fermato alla dogana per normali controlli ma, aperta la valigia, gli agenti si sono trovato davanti un ...

Il processo - al via le riprese della nuova serie Con la coppia "Puccini-Scianna" : Sono ufficialmente iniziate le riprese del nuovo legal thriller di Canale 5 che vede protagonisti Vittoria Puccini e...

Via della Seta : l'Italia firma 29 accordi Con la Cina : ... firma il suo accordo con la Cina ed entra nel grande progetto del gigante asiatico, la cosiddetta Via della Seta, che nei piani di Pechino farà della Cina la grande protagonista dell'economia ...

Italia-Cina firmano il memorandum su Via della Seta | Conte : relazioni più efficaci : Dopo il commiato con Mattarella e l'incontro con Conte, il presidente cinese volerà a Palermo per una breve visita