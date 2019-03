Isis spazzato via - Baghuz liberata : ma la minaccia potrebbe riemergere : L'ultima roccaforte dello Stato Islamico è stata liberata . "Ma i fattori che hanno portato alla crescita dello Stato...

Baghuz liberata - padre di Orsetti : "Avrebbe gioito con noi" : Roma, 23 mar., AdnKronos, - di Giorgia Sodaro "E' una grossa gioia, un grande orgoglio perché Lorenzo ha partecipato a questo obiettivo. Però c'è anche tristezza perché bastava qualche giorno in più e ...

Siria - Baghuz liberata dai curdi : cade ultima roccaforte Isis : È caduta l'ultima roccaforte del sedicente Stato Islamico in Siria. Le Forze democratiche Siriane (Sdf) sono riuscite a riprendere il controllo di Baghuz, mettendo così fine a 5 anni di guerra. Ad annunciare la notizia è stato Mustafa Bali, portavoce delle Sdf, attraverso twitter: "Le Forze democratiche Siriane dichiarano la totale eliminazione del cosiddetto califfato e la sconfitta territoriale al 100 per cento dell'Isis. In ...