Anastasio | basta X Factor

ansa

(Di sabato 23 marzo 2019) ... si è presentato al vero debutto live, dopo la data zero di qualche sera fa, con una scaletta di diciannove canzoni, dalla cover di 'Another brick in the wall' fino alla sua 'Alla fine del mondo', ...

AngelicaPerfet1 : Puoi essere quello che vuoi, basta scordarti di quello che sei. #tbt #selfie #mirror #lift #italian #girl… -