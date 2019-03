Alaphilippe vince in volata

Milano-Sanremo - vince Alaphilippe dopo uno sprint su Naesen e Kwiatkowski | :

Milano-Sanremo 2019 : trionfo da padrone di Julian Alaphilippe in volata - ottavo Vincenzo Nibali : Era il grande favorito e ha trionfato in una maniera eccezionale: Julian Alaphilippe è il nuovo fenomeno del ciclismo mondiale e oggi l’ha confermato, andandosi a prendere la prima Classica Monumento della carriera, la Milano-Sanremo. Oggi una giornata di grazia per il francese della Deceuninck – Quick Step che ha sfruttato il gran lavoro della propria squadra per poi mettersi in proprio scattando sul Poggio e non perdendo la calma, ...

Giuseppe Saronni : “Nibali? Ci è stato proposto…Alaphilippe favorito per la Sanremo - io ho sofferto tanto per vincerla” : Mancano poche ore alla partenza della Milano-Sanremo. Una gara che ha fatto gioire e al contempo soffrire, e non poco, un ex campione del mondo, vincitore di due Giri d’Italia, di un Lombardia, di una Freccia Vallone, di due Tirreno-Adriatico; e inoltre, storico general manager e attuale responsabile della UAE Team Emirates. Stiamo parlando di Giuseppe Saronni, l’ultima maglia iridata in grado di vincere la Classica ligure ben 36 ...

Tirreno-Adriatico 2019 - Julian Alaphilippe : “Ho dato tutto per vincere”. Adam Yates : “Faremo del nostro meglio per tenere la maglia” : Pronostici rispettati nella seconda tappa della Tirreno-Adriatico 2019. Sul traguardo di Pomarance è arrivata la vittoria di Julian Alaphilippe, che supportato da un grande condizione, ha saputo imporsi in volata sull’arrivo in salita. Adam Yates, che insieme ai compagni della Mitchelton-Scott aveva vinto la cronometro a squadre di ieri, è balzato invece al comando della classifica generale con un quinto posto. Andiamo quindi a scoprire le ...

Tirreno-Adriatico 2019 : i favoriti. Primoz Roglic e Julian Alaphilippe in prima fila. Tom Dumoulin - Geraint Thomas e Vincenzo Nibali ci provano : Tanti campioni al via della 54ma edizione della Tirreno-Adriatico, che scatterà mercoledì con una cronometro a squadre a Lido di Camaiore. Quest’anno la lotta per la maglia azzurra si preannuncia incerta, visto che il percorso non presenta salite lunghe, ma tani brevi strappi, e si adatta quindi a diversi tipi di corridori. Andiamo quindi a scoprire i principali favoriti per la classifica generale. Considerando il percorso e l’attuale stato di ...

Strade bianche - Alaphilippe vince da campione vero Nibali anonimo : Pier Augusto Stagi vincere al primo colpo non è cosa per tutti. Sono cose che in genere riescono ai fuoriclasse, e il francese Julian Alaphilippe va considerato tale. Il 27enne corridore transalpino, ...

Tour de Colombia : Julian Alaphilippe vince la 5ª tappa ricca di pathos : Tour de Colombia, Julian Alaphilippe ha vinto la quinta tappa della corsa Colombiana davanti a Miguel Angel Lopez Tour de Colombia, Julian Alaphilippe ha vinto la 5ª tappa della corsa Colombiana, al termine di una giornata ricca di sorprese. Il corridore francese ha staccato tutti nello strappo finale, dopo una fuga assieme ad altri uomini di primissimo piano. Al secondo posto alle spalle di Alaphilippe infatti, è arrivato Miguel Angel ...