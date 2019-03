UEFA | indagine su Neymar dopo gli insulti agli arbitri

Juve - CR7 : la UEFA apre indagine per 'comportamento improprio' : Il peggiore incubo che poteva inquietare i sonni della Juve ntus, come società, ma anche di compagni di squadra e tifosi si sta materializzando. La Commissione disciplinare dell' Uefa , infatti, ha deciso di aprire ufficialmente un'inchiesta sulla esultanza "irrispettosa" di CR7 alla fine della partita di ritorno con l'Atletico di Madrid dello scorso 12 marzo. Secondo il massimo organismo del calcio europeo, infatti, il gesto compiuto dal giocatore ...

Cristiano Ronaldo - UEFA apre indagine sul gesto al termine di Juve-Atletico : Cristiano Ronaldo è sotto inchiesta per l’esultanza al termine di Juventus-Atletico Madrid. L’ Uefa ha reso noto di aver aperto un’ indagine disciplinare sul gesto del fuoriclasse bianconero, che per festeggiare il passaggio ai quarti di Champions League si era portato le mani nelle parti basse ‘imitando’ l’allenatore dei colchoneros Diego Pablo Simeone. La decisione dell’ Uefa è attesa il 21 marzo, quando ...

Squalifica Ronaldo - la Juve adesso trema : l’UEFA apre un’indagine sul gesto di CR7 [DETTAGLI] : La Uefa fa sul serio. Il gesto di Ronaldo contro l’Atletico Madrid in Champions League non è passato inosservato. Dopo le possibili ipotesi legate alle conseguenze di quanto commesso da CR7, la Uefa ha infatti deciso di aprire un’indagine per “condotta impropria“. Da valutare l’entità del gesto e a chi fosse rivolto: se ai propri tifosi così come fece Simeone a Madrid oppure a quelli spagnoli in ambito ...