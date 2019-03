Perché abbiamo davvero bisogno di città più verdi

Wanna Marchi e Stefania Nobile in tv siamo state punite Perché abbiamo venduto del sale : Tra i tanti ospiti a “Live non è la D’Urso” ci sono state Wanna Marchi e sua figlia Stefania Nobile che sono state le protagoniste del due contro tutti. Gli animi si fanno subito caldi. La prima a ribattere alle accuse è Stefania Nobile: «Dopo 18 anni vi sembra che abbiamo espiato abbastanza? O dobbiamo tornare dentro? perché sapete la ruota gira! Sono stata alla presentazione di un libro dove c’era Roberto Formigoni che veniva sempre a ...

Lo "schiaffo" di Mediterranea alla Guardia di Finanza : "Perché abbiamo disobbedito" : Dopo lo sbarco dei 49 migranti, il sequestro della nave e lo scontro via radio con la Gdf, la portavoce di Mediterranea, Alessandra Sciaruba, ai microfoni di Agorà attacca la Guardia di Finanza. "Chi può dare ordine di spegnere motori con onde alte due metri? Se il comandante lo avesse fatto, avrebbe veramente messo tutti in una situazione di pericolo, altro che disobbedito all"ordine..", ha affermato. Insomma la Scirba giustifica il comandante ...

Nicola : «Se abbiamo segnato alla Juventus - Perché non possiamo farlo anche al Napoli?» : Davide Nicola, allenatore dell’Udinese, alla vigilia della sfida col Napoli è intervenuto in conferenza stampa: «La Juventus ha dimostrato di non essere una squadra qualunque, anche in Champions. I primi tre gol subiti sono nati da situazioni di poca attenzione, è mancata la sintonia e l’aggressività, fermo restando che avevamo la Juve davanti e fermo restando la nostra voglia di fare una partita di livello. Adesso c’è il ...

Nocola : «Se abbiamo segnato alla Juventus - Perché non possiamo farlo anche al Napoli?» : Davide Nicola, allenatore dell’Udinese, alla vigilia della sfida col Napoli è intervenuto in conferenza stampa: «La Juventus ha dimostrato di non essere una squadra qualunque, anche in Champions. I primi tre gol subiti sono nati da situazioni di poca attenzione, è mancata la sintonia e l’aggressività, fermo restando che avevamo la Juve davanti e fermo restando la nostra voglia di fare una partita di livello. Adesso c’è il ...

Cambiamento climatico : Perché abbiamo bisogno delle manifestazioni studentesche in Italia : Le manifestazione targate Frydays For Future chiedono ai governi di tutto il mondo di implementare politiche ambientali che contrastino il Cambiamento climatico. Ma qual è la risposta delle istituzioni alle proteste? Cosa sta già facendo l'Italia a riguardo? Come si colloca il nostro paese rispetto agli standard europei e mondiali?Continua a leggere

Gemelle Kessler ecco Perché non abbiamo avuto una famiglia : Le gemellle Alice ed Ellen Kessler hanno 82 anni e nella loro vita hanno sempre lavorato con passione e professionalità. La danza e il varietà hanno segnato il loro arrivo in Italia mezzo secolo fa, come spiegano a Domenica In in un’intervista “doppia” rilasciata alla conduttrice Mara Venier. «Ci alleniamo ancora, facciamo la spaccata ma alla nostra età non si può più ballare, non possiamo fare brutte figure», dicono con ...

Sassuolo-Napoli - Davide Ancelotti : “ecco perchè abbiamo scelto un centrocampo di quantità” : Pareggio per il Napoli nella gara di campionato contro il Sassuolo, l’attaccante Insigne ha risposto a Berardi. Al termine della partita non si è presentato l’allenatore Carlo Ancelotti ancora scosso per la scomparsa di Alberto Bucci. Ecco le dichiarazioni di Davide Ancelotti, figlio dell’allenatore del Napoli e vice: “Nel primo tempo abbiamo avuto occasioni per andare in vantaggio. Il Sassuolo a inizio secondo ...

Paolo Del Debbio - parla il boss di Mediaset : "Perché lo abbiamo fermato per tanti mesi" : Sta per tornare Paolo Del Debbio su Rete4 stasera con Diritto e rovescio. Sebastiano Lombardi, direttore di Rete4, annuncia come sarà la trasmissione in una intervista alla Stampa. Della passata stagione, dice: "Lo abbiamo fermato perché avevamo capito che era finito il racconto delle "piazze urlatr

Moto3 – Paolo Simoncelli costretto ad ‘allontanare’ il padre di Antonelli dai box : “ecco perchè gli abbiamo chiesto di essere meno presente” : Paolo Simoncelli ed il gesto ‘estremo’ per il bene del suo pilota Niccolò Antonelli: il fondatore del team SIC58 Squadra Corse spiega il perchè dell’allontanamento del padre di Antonelli dai box La stagione a due ruote sta per iniziare: i piloti di tutte le categorie sono ormai pronti all’esordio di domenica 10 marzo in Qatar. Non mancano però le sorprese e i colpi di scena: all’interno del team SIC58 Squadra ...

F1 – Test Barcellona - Verstappen non si sbottona : “ecco perchè abbiamo smontato il cambio” : Le parole di Max Verstappen dopo la seconda giornata della seconda e ultima sessione dei Test di Barcellona di F1 Si è conclusa un’altra giornata dei Test di F1 di Barcellona: i piloti stanno meticolosamente continuando il loro lavoro in vista dell’esordio stagionale, previsto per il 17 marzo in Australia. Giornata difficile per la Ferrari, che ha dovuto fare i conti con le problematiche causate dall’incidente di ...

A Roma i 12 under 18 di TEDxYouth : ecco Perché abbiamo bisogno di loro : Percezione e marketing " come il colore influenza l'economia - Benedetta Carotti - Studentessa al liceo classico, Benedetta è un'appassionata anche di altre forme di linguaggio, come la fotografia ...

Griezmann avvisa la Juve : 'Abbiamo giocatori abituati a disputare finali - ecco Perché possiamo andare lontano' : ... in vista della partita di mercoledì contro la Juventus: ' Abbiamo giocatori che hanno gia' giocato finali della massima competizione europea, oltre che di Europa League e Coppa del Mondo . Siamo già ...

ELUANA ENGLARO/ Uccisa Perché non abbiamo sopportato lo scandalo del limite : Il 9 febbraio di 10 anni fa ELUANA ENGLARO, ospite della clinica "la Quiete" di Udine, veniva privata del sondino che la teneva in vita.

Perché abbiamo bisogno dello stile di Achille Lauro : È ironico il parallelismo ora che abbiamo preso un po’ tutti familiarità con il testo di Rolls Royce. La canzone che Achille Lauro ha portato a Sanremo 2019 è, in effetti, tutta una griglia di stereotipi che, soprattutto i più giovani, non avranno avuto difficoltà a decodificare. Ironico che sia proprio lui a rappresentare, invece, quanto di più lontano possa esistere dalla classica immagine del trapper ...