Maria De Filippi caccia Gian Battista dal Trono Over | cos’è successo

lanostratv

(Di venerdì 22 marzo 2019)anticipazioni:Desi infuria conIeri è stata registrata una nuova puntata del. E in base alle anticipazioni pubblicate dal blog IlVicolodelleNews.it ne sono successe di ogni. Cos’è capitato?ni Sperti ehanno discusso duramente. L’opinionista, litigando con quest’ultimo, è arrivato anche ad accusarlo di aver aggredito una collaboratrice della De. A questo punto la conduttrice del dating ha voluto vederci chiaro su questa faccenda, chiamando la donna in questione in studio. E quest’ultima ha confermato di essere stata spinta poco prima dal cavaliere, il quale avrebbe perso la pazienza di stare fuori ad aspettare il suo turno per entrare in studio. Una confessione che ha fatto infuriareDe, la quale ha deciso dire dal. E il pubblico lì presente ...

vitobarile : @mimma50 @antoniopolito1 @FrancescoBonif1 è vero, poi ci sono le partite della Fiorentina, le conferenze all'estero… - itstearingmeup_ : @waitingvdylan Io chiamerei un attimo Maria De Filippi e Tina Cipollari e direi che possiamo aprire il dibattito - pairsonnalitesN : Stigmabase — Amici di Maria De Filippi Raffaele Tizzano fa coming out: “Sono gay” -