Ligabue mantiene la vetta della classifica Fimi | è ancora Start l’album più venduto in

(Di venerdì 22 marzo 2019)C'è di nuovoal primo postodegli album più vendutisettimana in Italia: è il suoil disco più acquistato degli ultimi sette giorni.verrà presentato in tour negli stadi italiani nei mesi di giugno e di luglio. Le date sono già note e porteranno l'artista in tutta la penisola tra il 14 giugno e il 12 luglio, secondo il calendario che segue:TOUR 201914 GIUGNO – STADIO SAN NICOLA – BARI17 GIUGNO – STADIO SAN FILIPPO – MESSINA21 GIUGNO – STADIO ADRIATICO – PESCARA25 GIUGNO – STADIO ARTEMIO FRANCHI – FIRENZE28 GIUGNO – STADIO SAN SIRO – MILANO2 LUGLIO – STADIO OLIMPICO – TORINO6 LUGLIO – STADIO DALL’ARA – BOLOGNA9 LUGLIO – STADIO EUGANEO – PADOVA12 LUGLIO – STADIO OLIMPICO – ROMADopo il debutto al primo posto,conserva laanche nella seconda settimana e per Nayt con Raptus ...

