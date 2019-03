Chiellini su Kean | “Ha una forza incredibile Ho un consiglio per lui…”

juvedipendenza

(Di venerdì 22 marzo 2019)– Il talento di Moisesta facendo discutere tutti. Dopo la partita con l’Udinese, molti sono rimasti impressionati dalle giocate del giovane italiano. Infatti anche Giorgio, capitano della Juventus e della Nazionale italiana, parla di Moisealla vigilia del match contro la Finlandia, elogiandone lae dandogli qualche. Leggi … More

juventusfcen : ?? STARTING XI | Our ???? line-up for #GenoaJuve ?? ?? SUBS | Szczesny, Pinsoglio, Chiellini, Spinazzola, Matuidi, Ni… - juventusfc : A disposizione: Szczesny, Pinsoglio, Chiellini, Spinazzola, Matuidi, Nicolussi Caviglia, Kean, Bernardeschi, Moreno… - calciodangolo_ : ????#ItaliaFinlandia | #Mancini in conferenza: 'Scelta la formazione: vediamo se ci sarà #Kean'??#Chiellini: 'Serve il… -