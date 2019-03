Che Dio ci aiuti 6 | la nuova stagione attende il via libera | i due indizi a favore

tvzap.kataweb

(Di venerdì 22 marzo 2019) Non ci sono ancora indiscrezioni e men che meno conferme ufficiali su un’eventuale realizzazione di Che Dio ci6, la sestadelle avventure di suor Angela. Tuttavia ci sono almeno dueche lasciano presagire il ritorno della suora interpretata da Elena Sofia Ricci: il primo è l’evidente successo di pubblico, confermato e riconfermato più volte dai dati sugli ascolti. Il secondo è il finale shock e aperto dell’ultimo episodio, che apre a tantissimi scenari diversi senza però sceglierne uno o risolvere la questione dei dubbi interiori di suor Angela. Insomma, unasembrerebbe oggettivamente probabile: terreno fertile pare esserci in abbondanza.Che Dio ci6, la sestasi farà? Non è del resto un mistero il fatto che Che Dio cisia una delle fiction più seguite e amate di Rai1 (già anche solo il fatto che il pubblico ...

