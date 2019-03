Calcio | Roberto Mancini | “Vogliamo vincere e giocare bene Kean? Se scenderà in campo mi

Calcio : la Nazionale vestirà Armani. Roberto Mancini “Eleganti e spero vincenti” : Venticinque anni dopo Giorgio Armani torna a vestire la Nazionale di Calcio. L’ultima volta risale al 1994, anno del Mondiale americano, che si chiuse per l’Italia con la finale persa ai rigori contro il Brasile. Ieri è stata ufficializzata questa nuova partnership, che durerà per i prossimi quattro anni per un valore di 5 milioni di euro. Armani non vestirà solamente la Nazionale di Roberto Mancini, ma anche quella Under 21 e ...

Calcio - Roberto Mancini : “Balotelli non è ancora in condizioni ottimali per essere di nuovo qui” : Inizia il raduno della Nazionale di Calcio a Coverciano in vista delle prime gare eliminatorie verso gli Europei del 2020, che vedranno anche alcune gare in Italia, e Roberto Mancini fa il punto della situazione all’inizio della settimana che porterà alle sfide di sabato 23 contro la Finlandia e martedì 26 contro il Liechtenstein. Inevitabile che al commissario tecnico venga anche posta la questione Balotelli, ancora una volta escluso dal ...

Calcio - Qualificazioni Europei 2020 : i convocati dell’Italia. Roberto Mancini chiama Quagliarella e Spinazzola : Un grandissimo ritorno, ovviamente più che atteso. Fabio Quagliarella vestirà la maglia della Nazionale italiana di Calcio nelle prossime sfide di Qualificazioni agli Europei del 2020. Sono arrivate infatti oggi le convocazioni del ct Roberto Mancini per i primi due impegni continentali: a fine marzo contro Finlandia e Liechtenstein. 29 i giocatori che si raduneranno lunedì al Centro Tecnico Federale di Coverciano. Ovviamente prosegue la linea ...

Sassari Calcio Latte Dolce : quattro chiacchiere con il presidente Roberto Fresu [FOTO] : 1/3 Foto Alessandro Sanna ...

Tennis o Calcio? La scelta di Roberto Bautista Agut : dai giovani del Villarreal alla classifica ATP : Roberto Bautista Agut ha giocato fra i giovani del Villarreal prima di dedicarsi al Tennis: lo spagnolo spiega che aver rinunciato al calcio è stata una decisione difficile Il calcio è uno degli sport più popolari e affascinanti al mondo, dunque non è raro trovare alcuni sportivi che hanno cullato, da giovani, il sogno di diventare calciatori e poi, per una svolta particolare nelle loro vite, si siano ritrovati ad accellere in ...

Roberto Mancini ed i casi caldi del Calcio italiano : “CR7 in calo - Zaniolo super ed Icardi…” : Roberto Mancini ha affrontato gli argomenti calcistici più caldi del momento, da Cristiano Ronaldo al caso Icardi all’Inter Il Ct della Nazionale italiana Roberto Mancini, è stato ospite di Tiki Taka nella serata di ieri. Il tecnico ha spaziato tra diversi argomenti d’interesse, su tutti quello relativo alla Juventus ed al tentativo di rimonta ai danni dell’Atletico Madrid dopo il 2-0 della gara ...

Calcio - Roberto Mancini apre il raduno della Nazionale : “Quagliarella merita di essere qui - sono contento dei nostri giovani” : Il Commissario Tecnico Roberto Mancini ha inaugurato il raduno della Nazionale italiana di Calcio che si terrà a Coverciano nelle prossime ore con la conferenza stampa di rito. L’allenatore ha ringraziato le società per la disponibilità nel mettere a disposizione i propri giocatori e ha sottolineato l’importanza dell’occasione per consolidare il gruppo in vista dei prossimi appuntamenti. Gli azzurri scenderanno in campo per le ...

Sassari Calcio - palla al presidente Roberto Fresu : Il Sassari calcio Latte Dolce si prepara ad una nuova sfida. Una gara difficile, come ogni partita lo è al fischio d’inizio. Da giocare contro un avversario tosto e per nulla arrendevole, come dicono prestazioni e classifica non certo le frasi fatte. A caccia del miglior risultato possibile, come è nel dna di chi fa sport e gioca a calcio e come sempre fatto da ogni singola pedina del team biancoceleste allenato da mister Stefano ...