Acqua | 7 bufale da sfatare

(Di venerdì 22 marzo 2019), 7daÈ meglio bere soloin bottiglia (perché è migliore di quella del rubinetto): nè vero né falso'ad elevato contenuto di sodio fa male alla salute: falsoL’ad elevato contenuto di calcio fa venire i calcoli renali: falsoIl cloro presente nell'del rubinetto non fa bene: falsoBere durante i pasti fa male alla salute: falsoLe bottiglie d’in plastica sono riciclabili e si smaltiscono senza problemi: falsoDine circolano su ogni tema, specialmente legato all’alimentazione e alla salute. L’è uno dei più gettonati. Le ragioni stanno anche nel retroterra: secondo una recente ricerca firmata da Eumetra, un italiano su due manifesta scarso interesse per l’argomento, i consumatori molto attenti al tema sono solo il 15%. C’è dunque un diffuso disinteresse e una cospicua dose di disinformazione su ciò che beviamo, uno scenario che ...

