Piqué e Xavi nella nazionale catalana

Nazionale Catalogna - Piquè e Xavi tra i convocati della prima storica amichevole : Sarà un giorno storico quello del debutto della Nazionale della Catalogna in amichevole contro il Venezuela. Tra i convocati del Ct Gerard Lopez spiccano i nomi illustri di Gerard Pique e Xavi . Il difensore del Barcellona era stato tra i principali esponenti in favore dell’indipendenza catalana, a tal punto da ricevere numerosi fischi durante le ultime presenze con la Spagna. Presente anche l’ex centrocampista del Barça, ...

Nazionale della Catalogna - la lista dei convocati per il match con il Venezuela : ci sono Xavi e Piquè : Il ct Gerard Lopez ha diramato la lista dei giocatori convocati per la storica sfida tra Catalogna e Venezuela, presenti anche Xavi e Piquè La Catalogna si prepara ad affrontare la storica sfida con il Venezuela, in programma il prossimo 23 marzo allo stadio di Girona. Un confronto attesissimo soprattutto per la regione spagnola, che da anni lotta per l’indipendentismo e vuole sfruttare questa occasione per allontanarsi ancora di più ...