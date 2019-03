Negli organi di Imane Fadil nessuna traccia evidente di radioattività | i risultati dei

huffingtonpost

(Di giovedì 21 marzo 2019) Non ci sono tracce di radioattivitàdi, la testimone chiave del processo Ruby morta in ospedale il primo marzo. Fonti qualificate riferiscono all'Ansa l'esito dei primi esami fatti sui campioni dei tessuti degliprelevati a. Non sarebbero emerse evidenze macroscopiche di radioattività.Questo dato scientifico fa cadere l'ipotesi chesia morte per avvelenamento da radioattività. Restano in piedi le altre due ipotesi: avvelenamento da metalli o morte per malattia rara.Si tratta di una prima svolta nell'inchiesta sulla morte della giovane donna, deceduta al centro Humanitas di Rozzano, in provincia di Milano, dopo settdi sofferenza. Sul caso è stata aperta un'inchiesta per omicidio volontario contro ignoti.

