Nazionale | Barella Oggi più fiducia nei giovani | così si cresce

Euro2020 : Nazionale . Barella c'e' più fiducia in giovani italiani : Nicolò Barella :"La Finlandia e' una squadra compatta, brava nelle palle inattive. Aspetteranno solo i nostri errori per ripartire".

Nazionale - Barella : 'Io nuovo Nainggolan? E' un bel complimento' : 'Modric è fantastico, a lui vorrei rubare tutto, uno dei più forti al mondo. Ma anche Verratti è eccezionale, per me è uno dei primi tre in assoluto'. Ambiente. 'Il ct ci lascia molto tranquilli ...