Massoneria | loggia segreta a Castelvetrano | 27 arresti | tra cui l' ex presidente Ars

(Di giovedì 21 marzo 2019) Operazione contro unamassonica, il paese natale del boss latitante Matteo Messina Denaro. I carabinieri, coordinati dalla Procura, hanno eseguito 27per reati contro la Pubblica Amministrazione, contro l'amministrazione della Giustizia nonché associazione a delinquere. Altre dieci persone sono indagate a piede libero. Arrestati anche esponenti politici come l'ex deputato regionale di Fi Giovanni Lo Sciuto, l'ex sindaco diFelice Errante e l'ex deputato regionale di Fi Francesco Cascio. L'operazione dei carabinieri è stata chiamata in codice "Artemisia". La superera formata da massoni, politici e professionisti. L'obiettivo sarebbe stato quello di orientare le scelte del Comune, nomine e finanziamenti a livello regionale e anche di ottenere notizie riservate sulle indagini in corso della ...

