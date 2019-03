Giorgia Meloni | autobus in fiamme | Via la cittadinanza al senegalese | diamola a

Per i 'matrimoni misti' scintille fra Carlo Calenda e Giorgia Meloni su Twitter : scintille social tra Carlo Calenda e Giorgia Meloni sulla famiglia e sul congresso di Verona di fine marzo. La leader di Fratelli d'Italia, su Twitter, scrive: "#M5S diffonde fake news sul congresso @...

Giorgia Meloni insultata da Carlo Calenda : "Burina fuori di testa". Lei risponde e lo fa a pezzi : Volano insulti tra Giorgia Meloni e il piddino Carlo Calenda. La battaglia è sul Congresso della Famiglia, in programma a Verona domenica 24 marzo. Un congresso che fa discutere, dunque, non solo Luigi Di Maio e Matteo Salvini, con il grillino che ha accusato il leghista di andare laddove "si negano

Giorgia Meloni : "M5S? Praticamente una comitiva di punkabbestia" : L'attacco della leader di Fratelli d'Italia contro i Cinque Stelle e le dichiarazioni sul Congresso di Verona sulle famiglia: «Diffondono fake news. Loro sono per la droga libera, per la propaganda gender, per i matrimoni di gruppo e tra specie diverse»

Giorgia Meloni - sfida totale a Lega e Matteo Salvini : cosa spunta nel nuovo simbolo di Fratelli d'Italia : L'assemblea nazionale di Fratelli d'Italia, che si è riunita ieri - venerdì 15 marzo - a Firenze, ha approvato il simbolo con il quale il partito di Giorgia Meloni si presenterà alle Europee del 26 maggio. La novità è rappresentata dalla presenza, ai due lati del logo tradizionale, delle diciture «s

Giorgia Meloni - via alla campagna acquisti di Fratelli d'Italia. Chi vuole portare via a Silvio Berlusconi : Piano piano Fratelli d'Italia, dal Piemonte alla Sicilia, dall'Emilia Romagna al Trentino, sta calamitando diversi esponenti del partito di Silvio Berlusconi. L'ultimo a lasciare Forza Italia per Giorgia Meloni è stato l'ex capogruppo degli azzurri di Trento, Giorgio Manuali che è stato anche viceco

Il botta e risposta su Twitter tra Virginia Raggi e Giorgia Meloni su 'Voto Garibaldi' : "No Giorgia Meloni, i fascisti li riconosco". Lo scrive la sindaca di Roma Virginia Raggi commentando il post della leader di Fratelli d'Italia che commentando la rimozione della storica scritta "Vota Garibaldi" alla Garbatella aveva sostenuto "Il comune di Roma ha cancellato la storica scritta del 1948 "Vota Garibaldi". Dopo gli ultimi deliri per vietare una via ad Almirante e cancellare quelle intitolate a "esponenti" del ventennio, ...

Giorgia Meloni : "La Raggi ha cancellato la storica scritta. Avrà scambiato Garibaldi per un fascista" : "Il Comune di Roma ha cancellato la storica scritta del 1948 Vota Garibaldi". Giorgia Meloni con un post su Twitter attacca il sindaco: "Dopo gli ultimi deliri per vietare una via ad Almirante e cancellare quelle intitolate a 'esponenti' del ventennio, forse Virginia Raggi Avrà scambiato Garibaldi p

Giorgia Meloni - la protesta a sorpresa con gli attivisti africani contro il Franco Cfa : A qualche militante di sinistra potrebbe venire un coccolone davanti alle immagini che arrivano da Ferrara, dove Giorgia Meloni si è unita a un gruppo di attivisti africani che protestavano in piazza contro il Franco Cfa. La leader di Fratelli d'Italia da tempo porta avanti la campagna di denuncia c

Quanto guadagna Giorgia Meloni : stipendio e dichiarazione dei redditi : Quanto guadagna Giorgia Meloni: stipendio e dichiarazione dei redditi Uno dei tre leader di spicco della coalizione di centrodestra, un politico di comprovata esperienza, nonostante abbia da poco compiuto 42 anni; Giorgia Meloni è in parlamento dal 2006 – entrò nella fila dell’allora Alleanza Nazionale – e da allora non è mai più uscita; quella in corso è la quarta legislatura per lei. Tra il 2008 e il 2011, tra l’altro, è stata ...

Giorgia Meloni tenta lo scippo di Viktor Orban : "Per combattere George Soros..." : Giorgia Meloni ha rilanciato l'offerta per il presidente dell'Ungheria, Viktor Orban, di aderire al gruppo europeo dei Conservatori. Il leader del Fidesz - Unione Civica Ungherese è ormai ai ferri corti con i vertici del Partito popolare europeo, sempre più orientato verso l'esclusione del partito d

Che tempo che fa - Giorgia Meloni distrugge Fabio Fazio : "Servo tra i servi" : "Servo tra i servi". Giorgia Meloni distrugge Fabio Fazio con tre parole. Su Twitter, la Meloni scrive: "Fazio intervista Macron e dichiara: 'Si dice che Parigi sia la capitale d'Italia'. Dato che è pagato con milioni di italianissimi euro per dire che l'Italia è una colonia francese, sarebbe bene f

Giorgia Meloni : figlia - marito e carriera. Chi è la politica : Giorgia Meloni: figlia, marito e carriera. Chi è la politica Carriera politica e vita privata Giorgia Meloni Giorgia Meloni è nata a Roma, il 15 gennaio del 1977. Fortemente legata a Roma (infatti è una grande tifosa della squadra giallorossa), ha tentato di candidarsi a sindaco. Ma è anche una donna profondamente legata alle tematiche che coinvolgono la sfera familiare (infatti questo particolare interesse confluirà nel provvedimento di ...