Francesco Oppini | figlio di Alba Parietti | ricoverato in ospedale | è stato aggredito da

(Di giovedì 21 marzo 2019)Un vero e proprio atto di coraggio nei confronti di un cane lupo, non senza conseguenze.di, èinfattida un cane, per poi finireincon diverse ferite, in particolar modo alla mano e al polso destro.Il cane lupo, in realtà, aveva anzitutto intercettato Venghi, il cagnolino di famiglia al quale anche mammaè molto legata., per salvare il piccolino, si è quindi 'messo in mezzo' ma il cane lupo lo ha azzannato. A raccontare il triste episodiocon un lungo post su Instagram, dove spiega al pubblico che sia però finita bene: Il mio patatone ha rischiato grosso, ha litigato con un enorme lupo e ha avuto la peggio.si è dovuto intromettere violentemente per separarli e ne ha fatte le spese. Il povero Venghi, sotto shock, èmedicato e gli sono state ...

