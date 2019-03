Elezioni europee 2019 | data | sondaggi | presentazione liste e chi vota

Chi vota per le Elezioni europee 2019 in Italia e voto estero : Chi vota per le elezioni europee 2019 in Italia e voto estero Elettori elezioni europee 2019 Domenica 26 maggio si vota per il Parlamento europeo. Come di consueto, i seggi saranno aperti dalle ore 7 alle ore 23. Ma chi può votare le elezioni europee in Italia? In Italia possono votare tutti i cittadini Italiani iscritti nelle liste elettorali del proprio Comune che avranno compiuto 18 anni entro il 26 maggio 2019. Questi voteranno ...

Elezioni europee 2019 - perché la guerra di Bruxelles alle fake news sembra persa in partenza : Il palazzo del Berlaymont a Bruxelles, sede della Commissione europea (foto: Luca Zorloni per Wired) Mancano due mesi alle Elezioni europee del 26 maggio. E la difesa dell’Unione europea da fake news e interferenze su internet arranca come Sisifo dietro al masso che, secondo il mito greco, avrebbe dovuto spingere fino alla cima di un monte. perché nessun’altra piattaforma si è una alle prime, e finora uniche, tre che hanno siglato il codice di ...

Brexit - May chiede rinvio al 30 giugno L’Ue : “Partecipi alle Elezioni europee” : Theresa May chiede alL’Ue un rinvio breve della Brexit , limitato al 30 giugno. Lo ha detto la stessa premier nel Question Time ai Comuni annunciando di aver inviato una lettera al riguardo al presidente del Consiglio europeo Donald Tusk, il cui portavoce ne annunciato la ricezione. May ha quindi escluso nettamente l’ipotesi di una proroga lunga, definendo “inaccettabile” la prospettiva che il Regno Unito possa dover partecipare alle ...

Cosa c’è in palio nelle prossime Elezioni europee : La recrudescenza delle spinte xenofobe, della semplificazione populista, della chiusura al diverso che diventa chiusura all'altro pongono domande molto serie alla sinistra europea che oggi si interroga sui motivi per i quali la risposta solidaristica non solo appare minoritaria, ma addirittura scatena in larghe fasce della popolazione reazioni contrarie e violente nel continente che sembra aver smarrito ogni traccia delle sue fondamenta ...

Elezioni europee - vademecum per sovranisti senza sovranità : In particolare, tra gli obiettivi vanno ricordati: uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia; lo sviluppo sostenibile basato su una crescita economica equilibrata; una economia sociale di mercato ...

Elezioni europee 2019 - cambia la pubblicità politica su Google : (Foto: Chesnot/Getty Images) Nella sua battaglia contro la disinformazione in vista delle Elezioni europee di maggio 2019, Google ha aggiornato la policy per gli annunci pubblicitari politici per garantire maggiore trasparenza. Tutti gli annunci pubblicitari acquistati tramite Google Ads o Dv360 dovranno essere sottoposti a una verifica necessaria per accertare che l’inserzionista possa pubblicarli all’interno dell’Unione ...

Elezioni europee - Luigi Di Maio lancia anche in Ue il salario minimo : Il vicepremier Luigi Di Maio, in visita a Zagabria, ha lanciato il salario minimo europeo unico: ""L'Ue si dovrebbe impegnare a definire le condizioni minime per difendere la dignità e i diritti di tutti i lavoratori in Europa, e stabilire un salario minimo europeo". In vista delle Elezioni europee di maggio, insieme a Zivi Zid, Kukiz '15, Akkel e Liike Nyt, il M5S vuole creare una coalizione a cinque.Continua a leggere

Alle Elezioni europee si rischia un boom di partitini di sinistra : Alle prossime elezioni europee , sulla scheda elettorale si rischia una vera e propria galassia di simboli e liste della sinistra. Perché il sistema elettorale proporzionale fa sì che moltissimi ...

Elezioni europee 2019 - la guida al voto : tutto quello che c'è da sapere : Le ultime notizie sulle Elezioni europee 2019, le più importanti per l'Unione europea dalla sua fondazione e le prime dopo...

Raccolta firme candidature Elezioni europee di Casapound : NewTuscia - VITERBO - Questo sabato dalle 16 alle 20 raccogliamo le firme per candidarci alle prossime europee. Chiediamo di venire a firmare per l'unica forza politica rimasta a chiedere l'uscita da Unione Europea ed Euro. Vi aspettiamo nel nostro comitato elettorale di Via Romiti, zona palazzo di vetro,.

Elezioni europee - Pisapia pronto a candidarsi in una 'lista aperta' - : L'ex sindaco di Milano ha dato la sua disponibilità per la corsa elettorale del prossimo 26 maggio: "Credo sia necessario impegnarsi perché si affermino i valori che sono messi in discussione come mai ...

Elezioni europee - Orban fa passo indietro (ma soltanto sulla campagna anti-Europa) e chiede scusa al Ppe : “Citavo Lenin” : Viktor Orbán chiede scusa ai membri del Partito Popolare Europeo (Ppe), che nei giorni scorsi aveva definito “utili idioti”, dopo la richiesta di tredici formazioni del Ppe di espellere Fidesz dalla più grande famiglia politica europea. Scuse messe nero su bianco, dopo l’incontro tra Orbán e il candidato alla presidenza della Commissione Manfred Weber, con tredici lettere inviate a tutti i partiti che hanno manifestato la volontà di cacciare ...

Brexit - verso proroga ed Elezioni europee - Londra potrebbe votare : Brexit, attese dimissioni di massa nel governo. Theresa May umiliata, possibili nuove elezioni e la richiesta di una proroga. Ma il No Deal non è escluso Segui su affaritaliani.it