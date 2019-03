Crema | il racconto di Guglielmo | «Il sequestratore ci diceva che dovevamo morire»

vanityfair

(Di giovedì 21 marzo 2019) Il bus incendiatoIl bus incendiatoIl bus incendiatoIl bus incendiatoIl bus incendiatoIl bus incendiato«Continuava a bestemmiare e a insultare Salvini e Di Maio. Ci ha detto che migliaia di bambini morivano nel Mediterraneo, e noifare la stessa fine». È di una completezza e lucidità disarmante, il resoconto di, 12 anni, uno degli alunni sequestrati a bordo dell’autobus dirottato lungo la Paullese. Alle nostre telecamere, il piccolo ha raccontato le fasi del sequestro e del tentativo di raggiungere Linate da parte dell’uomo, per fare una strage.Dai primi racconti dell’autista, che devono ancora essere vagliati, sembra che la sua intenzione fosse quella di arrivare a Linate e di volare in Senegal con un aereo. «Se non fossero intervenuti i carabinieri nessuno si sarebbe fatto male», e la benzina e le fascette sarebbero servite, secondo la sua versione, «a ...

