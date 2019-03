Cina | Mattarella | servono investimenti infrastrutture

Italia-Cina - cosa dice Mattarella : Roma, 21 mar., askanews, - 'L'intensificazione dei nostri rapporti economici deve passare attraverso la creazione di un contesto quanto più aperto e trasparente possibile; in cui i soggetti economici ...

Mattarella partenariato con la Cina costruito su fondamenta solide : Mattarella: "Il partenariato tra Italia e Cina e' costruito su fondamenta solide, ispirate da convergenze naturale tra due antichissime civiltà".

Italia-Cina - Mattarella : la Via della Seta ha anche un valore culturale : “Le relazioni economiche e commerciali hanno un ruolo fondamentale nel quadro delle relazioni bilaterali tra Italia e Cina. Il consistente, e crescente, interscambio, le relazioni tra le nostre imprese, gli investimenti reciproci sono conferma della fiducia sulla quale poggiano i nostri rapporti“. Lo afferma il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in un’intervista ai media cinesi alla vigilia della visita in Italia ...

Italia-Cina - Mattarella 'Un amicizia su solide fondamenta. Bene gli investimenti sostenibili' : L'Italia vede, da tempo, nella Cina non solo un proprio partner economico di primissimo piano, ma anche un motore dell'economia e del commercio mondiale'. E si augura che e con la visita del ...

Clima - Mattarella : “La Cina ha un ruolo decisivo” : “La pace non è tale senza sviluppo, senza giustizia sociale, senza tutela dell’ambiente. Per questo siamo impegnati, insieme, a promuovere l’Agenda 2030 delle Nazioni Unite, e a lottare contro i cambiamenti Climatici: una sfida in cui alla Cina tocca un ruolo decisivo, crescente, e l’Italia è pronta a dare il suo contributo“: lo ha dichiarato il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in un’intervista ...

Sergio Mattarella : 'solida base del partenariato strategico tra Italia e Cina' : L'Italia vede, da tempo, nella Cina non solo un proprio partner economico di primissimo piano, ma anche un motore dell'economia e del commercio mondiale". Mattarella ha rilevato che dall'energia, ...

PATTO ITALIA-Cina/ Così Mattarella rimette il Governo in carreggiata : Bene ha fatto il Quirinale a imprimere una drastica frenata agli slanci dell'esecutivo sugli accordi con la Cina. I rischi erano troppo alti

Brexit-Cina nel menù al Colle - raccordo Conte-Mattarella per Ue : La Brexit sopra ogni altra cosa nella colazione di lavoro oggi al Quirinale tra il presidente della Repubblica Sergio Mattarella e la delegazione del governo guidata dal premier Giuseppe Conte. Un confronto consueto prima dello svolgimento del Consiglio europeo. Un incontro che da sempre tratta i temi principali oggetto dei summit europei e che quindi, come si apprende, ha affrontato (oltre alla Brexit) anche l'altro tema di attualità - che in ...

Cina : Mattarella-governo - memorandum stringente - attenti a posizione Usa - 2 - : ... per il governo erano presenti i ministri dell'Interno, Matteo Salvini; dello Sviluppo Economico, Luigi Di Maio: degli Esteri, Enzo Moavero Milanesi; della Difesa, Elisabetta Trenta; dell'Economia e ...

Brexit-Cina - Governo a consulto da Mattarella in vista Consiglio Ue : Roma, 13 mar., askanews, - La Brexit sopra ogni altra cosa nella colazione di lavoro oggi al Quirinale tra il presidente della Repubblica Sergio Mattarella e la delegazione del Governo guidata dal ...

Italia-Cina - il governo a Mattarella : testo meno vincolante di altri. Berlusconi : «Nostra libertà a rischio» : A questo avvertimento ha risposto il ministro dell'Economia Giovanni Tria: «Una tempesta in un bicchier d'acqua». E a proposito di possibili risvolti militari, l'ex presidente del Consiglio, aggiunge:...

Mattarella-Governo : memorandum stringente con Cina e attenti a Usa : Roma, 13 mar., askanews, - Il memorandum che Italia e Cina si apprestano a sottoscrivere, e che tante polemiche sta generando, è molto meno pregnante di tanti altri siglati bilateralmente da altri ...

Luigi Di Maio e Giuseppe Conte contro Salvini e Mattarella : la bomba Cina sul governo : Il governo gialloverde ha sempre un buon motivo per esplodere e poche ore dopo la Tav spunta una nuova grana, ancora più grande: la "via della Seta", il memorandum sullo sviluppo infrastrutturale euro-asiatica Belt and road. Giuseppe Conte e Luigi Di Maio sono i grandi sostenitori dell'accordo che r