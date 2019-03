Carlo e Camilla | tutta vita ai Caraibi | costume a fiori e shot di rum

Carlo e Camilla divorziano? I rumors dall'Australia : Il Principe Carlo si sarebbe separato da Camilla . La stampa australiana racconta che le carte sono già state firmate. La notizia partita dalla stampa australiana ha fatto rapidamente il giro del ...

I Reali Tremano : Compare il Figlio Illegittimo di Carlo e Camilla! : Si sta ben abbattere un ennesimo scandalo tra i Reali. Poche ore fa un uomo che sui social si fa chiamare Prince Simon, ha dichiarato di essere il Figlio Illegittimo di Carlo e Camilla. Diana Spencer sapeva tutto? La verità! E’ proprio vero che nella vita tutto quello che si fa prima o poi ritorna, nel bene come nel male. Così come è anche vero che la verità è sempre la strada migliore per poter dormire sonni tranquilli. Ma quando si parla di ...

"Sono il figlio illegittimo del principe Carlo e Camilla. Penso che Diana lo sapesse" : Un uomo sostiene di essere il figlio illegittimo del principe Carlo e della principessa Camilla. Si chiama Simon Charles Dorante-Day, ha 52 anni e sul suo profilo Facebook pubblica regolarmente foto e stati in cui cerca di dimostrare la parentela con i reali inglesi. Inoltre, sostiene che la principessa Diana sapesse della sua esistenza. La principessa Camilla è la seconda moglie del principe Carlo: se il suo racconto fosse reale, Simon ...

Camilla non sarà regina? Carlo pronto alla guerra : A Camilla Parker Bowles potrebbe essere impedito di diventare regina consorte. Lo spiega l'Express, che prefigura gli eventuali scenari all'ascesa al trono del Principe Carlo. Gli esperti costituzionalisti hanno infatti spiegato che il Marriage Act del 1836 e quello del 1949 avrebbero dovuto impedire nel 2005 le nozze tra Carlo e Camilla. Unione invece avvenuta, con il benestare della stessa Regina Elisabetta II. La quale, in queste situazioni, ...