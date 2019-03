Brexit | Tajani | 11 aprile sia data limite

Brexit - si fa strada il ‘no deal’. Tajani : “Vicini a una catastrofe umanitaria ed economica” : L'Unione Europea ha nuovamente detto 'no' alla richiesta di Theresa May di modificare l'accordo di ritiro del Regno unito dall'Unione Europea, nonostante la promessa del premier britannico che la Brexit "si fara' nei tempi previsti". A 50 giorni esatti dalla data fatidica della Brexit, malgrado il rischio di un'uscita caotica che potrebbe avere conseguenze devastanti per l'economia britannica, gli incontri di May con i presidenti della ...