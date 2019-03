calcioweb.eu

(Di giovedì 21 marzo 2019) Ilnon guarda solo all’attacco e alle possibili alternative a Luis Suarez. I blaugrana starebberopuntando alla difesa, magari con l’acquisto di un giovane che possa rappresentare il futuro della difesa catalana.In tal senso, le prossime settimane saranno decisive per Matthijs De Ligt,centrale dell’Ajax. Il Mundo Deportivo sostiene che il giovanissimo dicianovenne di Amsterdam sogni un futuro al fianco di Leo Messi.Barça in, dunque, ma non sara facile: la concorrenza, infatti, è abbnza folta. Ci sono altre big europee che puntano su De Light:ntus, Paris Saint-Germain, Bayern Monaco, Atletico e Real Madrid. I maggiori club lo considerano un punto di partenza importante per ambire a traguardi prestigiosi.SCARICA GRATIS L’APP DI CALCIOWEB PER ESSERE SEMPRE AGGIORNATO IN TEMPO REALEL'articoloinper ...

CalcioWeb : #Barcellona in pole per un difensore, ma è asta: anche la #Juve su di lui - zazoomnews : De Ligt Barcellona in pole ma la Juventus è in corsa per l’affare - #Barcellona #Juventus #corsa #l’affare - MarcoBeltrami79 : Barcellona in pole sul mercato per de Ligt, ma la #Juventus non molla la presa -