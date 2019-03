Ragusa | due carabinieri arrestati per furto

Ragusa : rubavano ortaggi nei campi - arrestati due carabinieri : Palermo, 20 mar. (AdnKronos) - Due carabinieri in servizio a Chiaramonte Gulfi (Ragusa) sono stati arrestati all'alba di oggi con l'accusa di furto aggravato e falso in atto pubblico. I due durante l'orario di servizio, soprattutto nella notte, rubavano cassette di ortaggi da terreni privati. I due

Ragusa - 1 - 1 kg di cocaina in auto : due arresti FOTO E VIDEO : La Polizia di Stato di Ragusa arresta altri 2 corrieri albanesi per il trasporto di oltre 1.1 di cocaina purissima per un valore di 90 mila euro

Ragusa : trovati 1 - 1 kg cocaina nascosti in auto - arrestati due corrieri : Palermo, 12 mar. (AdnKronos) - La Polizia di Stato di Ragusa ha arrestato altri due corrieri della droga. La Squadra Mobile, guidata dal vicequestore aggiunto Antonino Ciavola, ha notato due persone a bordo di un’auto con targa albanese e ha deciso di effettuare un controllo. trovati oltre 1.1 kg di

Ragusa : brutale aggressione a casa di un pregiudicato - due arresti : Palermo, 11 mar. (AdnKronos) - Dopo 24 ore di indagini la Polizia di Stato di Ragusa ha sottoposto a fermo per tentato omicidio due persone. Squadra Mobile e Commissariato di Vittoria, con l’ausilio della Polizia Scientifica hanno raccolto gravi indizi di colpevolezza a carico dei due indagati. Uno

Due medaglie di bronzo a Bagheria per la Basaki Ragusa : Arrivano due medaglie di bronzo per la scuola Basaki di Ragusa. Nella prima tappa di “Sicilycup esordienti a e b” tenutasi domenica a Bagheria.

Maltempo : Sicilia flagellata dal forte vento - due feriti nel Ragusano : Il forte vento sta flagellando anche la provincia di Ragusa dove si sono registrati danni e difficoltà alla viabilità a causa della caduta di rami e alberi, e dove due persone sono rimaste ferite. Nella stazione ferroviaria di Pozzallo è crollato un cornicione che ha colpito un quindicenne. Il giovane è stato trasportato in ambulanza al pronto soccorso del Maggiore di Modica per essere medicato. A Modica, invece, le raffiche di vento hanno ...

Incidente sulla Modica Ragusa - scontro tra due auto FOTO : Incidente stradale stamattina poco dopo le 8 sulla Modica Ragusa. Lo scontro è avvenuto tra due auto. Sul posto il 118 e la Polizia Stradale

Due medici di Ragusa nell'Osservatorio nazionale dei Giovani professionisti : Due medici di Ragusa nell’osservatorio nazionale dei Giovani professionisti. Si tratta dei dottori Mario D’Asta e Raffaele Marino

Ragusa - due bus urbani guasti nello stesso giorno : Ragusa due bus urbani guasti nello stesso giorno. Per Mario Chiavola di Ragusa in Movimento situazione ai minimi termini, il servizio gestito da Ast

Operazione antidroga dei Carabinieri : due arresti a Ragusa : Operazione antidroga dei Carabinieri del NOR a Ragusa. I militari alle prime luci dell'alba hanno eseguito due arresti e tre obblighi di dimora

Ragusa - l’auto si spezza in due dopo l’incidente contro il tir : morto Michele Colombo : Incidente mortale sulla Strada provinciale Comiso-Chiaramonte Gulfi, nel Ragusano. Il giovane ha tentato un sorpasso ma la sua auto si è scontrata frontalmente con un tir. L'impatto è stato violentissimo: inutile ogni tentativo di rianimare il giovane. Ferita anche una donna che si trovava a bordo di un altro veicolo. L'esatta dinamica sarà ricostruita nelle prossime ore.Continua a leggere