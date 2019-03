Radovan Karadžić è stato condannato in appello all’ergastolo

ilpost

(Di mercoledì 20 marzo 2019) L'ex presidente della Repubblica Serba di Bosnia ègiudicato colpevole di genocidio, crimini di guerra e crimini contro l'umanità: in primo grado eraa 40 anni

MirfetPiccolo : RT @alfredosasso: Radovan #Karadzic è stato condannato all'ergastolo, secondo fonti delle agenzie presenti nella sala in cui si emette la s… - alfredosasso : Radovan #Karadzic è stato condannato all'ergastolo, secondo fonti delle agenzie presenti nella sala in cui si emett… - AlmaMK : RT @stefanogiantin: Per Radovan #Karadzic ergastolo in appello al Meccanismo residuale internazionale per i Tribunali penali, in primo grad… -