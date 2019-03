Nazionale | Biraghi | “Cori di Cagliari inaccettabili | giocando a Udine impossibile non

calcioweb.eu

(Di mercoledì 20 marzo 2019) Il terzino della Fiorentina e della, Cristiano, ha rilasciato alcune importanti dichiarazioni dal ritiro di Coverciano: “Penso che Mancini sia stato bravo ad adattare tutte le caratteristiche dei giocatori, costruendo a tre e alzando i terzini. Per me è un modo che va bene, risalta le mie qualità, ma penso sia congeniale a tutta la squadra. Ci sono state vittorie e prestazioni importanti e in casa abbiamo messo sotto il Portogallo. Aggredire è un punto fondamentale del nostro gioco” Sulla concorrenza di Spinazzola aggiunge: “Più ce n’è meglio è, così il rendimento di tutti si alza. Rappresentiamo una Nazione e abbiamo un obiettivo”. Si sofferma poi sui prossimi impegni: “Per noi non ci sono amichevoli quando indossiamo la maglia dell’Italia. In queste partite si deve fare sul serio, dobbiamo arrivare a Euro 2020. Siamo ...

