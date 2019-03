Matteo Salvini | lo sfogo a Porta a porta sul conducente senegalese | Bestia

Diciotti - Matteo Salvini assolto dal Senato : respinta la richiesta dei giudici : Il Senato ha già respinto l'autorizzazione a procedere contro il ministro Matteo Salvini, accusato dal Tribunale dei ministri di sequestro di persona aggravato per il caso della nave Diciotti. A votare contro la richieste dei giudici sono stati 232 Senatori, ma i risultati definitivi arriveranno sol

La Russa : paradosso voler processare Matteo Salvini : Roma – “E’ paradossale che si voglia processare Matteo Salvini solo perche’ ha svolto il suo dovere da ministro. Un governo che si preoccupa di controllare chi entra e chi non entra in casa nostra, e’ un governo che fa solo il suo dovere”. Cosi’ in aula il senatore di Fratelli d’Italia Ignazio La Russa nel corso delle dichiarazioni di voto sull’autorizzazione a procedere per il ministro ...

“Matteo Salvini deve essere arrestato” le parole di Michele Santoro contro il leader della Lega : Le parole di Santoro durissime contro il ministro Matteo Salvini: “Arrestate lui” Di fronte al mondo civile mi vergogno di essere italiano, mi vergogno di avere un Ministro dell’Interno che si chiama Matteo Salvini”. Comincia così il durissimo editoriale di Michele Santoro, comparso sul suo sito. “Arrestate lui”, è il titolo. Il giornalista interviene sul caso della nave Mare … Continue reading ...

Il Senato ha salvato Matteo Salvini - nessun procedimento - Salvini ringrazia il Movimento 5 Stelle (VIDEO) : nessun procedimento contro Matteo Salvini, il Senato lo salva Oggi intorno alle 13 il Senato ha respinto l’autorizzazione a procedere nei confronti del ministro dell’Interno Matteo Salvini per il caso della nave Diciotti. Le votazioni rimarranno aperte fino alle 19, ma al momento una maggioranza di 232 Senatori ha già votato no all’autorizzazione. Contro l’autorizzazione hanno … Continue reading Il Senato ha salvato Matteo Salvini, nessun ...

Perdere il tempo o perdersi? Il dilemma di Matteo Salvini e Luigi Di Maio : Così, nella Prima Repubblica lo si poteva ancora un po' regolare, e la politica si nutriva anche di pause e di rinvii. Rosolare a fuoco lento i propri avversari, logorarli nell'attesa, era ...

Mare Jonio - voce inquietante dalla procura : perché potrebbero indagare ancora Matteo Salvini : Un'altra indagine contro Matteo Salvini subito dopo che il Senato ha bocciato la richiesta di rinvio a giudizio sul caso Diciotti? Le voci corrono, l'indiscrezione trapela dalla procura. Si parla della vicenda della Mare Jonio, la ong sequestrata al porto di Lampedusa dopo aver soccorso immigrati in

Roberto Saviano contro Matteo Salvini : “Scappa dal processo - non darò tregua alle sue bugie” : Lo scrittore Roberto Saviano attacca duramente il ministro dell'Interno Matteo Salvini: "Io, cittadino come tanti, come tutti, sarò processato; il ministro, invece, ha deciso di sottrarsi al processo, seriamente e giustamente spaventato dal fatto che la sua condotta nel caso Diciotti possa farlo condannare".Continua a leggere

Matteo Salvini al Senato sul caso Diciotti : "Pronto a rifarlo per difendere l'Italia e i miei figli" : Prima del voto al Senato sul caso Diciotti, il voto sulla richiesta di autorizzazione a procedere avanzata dal tribunale dei ministri di Catania per l'ipotetico reato di sequestro di persona, in aula parla il diretto interessato, Matteo Salvini: "Non sarò mai il ministro che lascia morire in mare qu

Migranti - ora Santoro delira : "Matteo Salvini è da arrestare" : "Arrestate lui". Il "lui" è Matteo Salvini e a dirlo, o meglio a scriverlo, è Michele Santoro. L'editoriale che il giornalista ha vergato sul proprio sito è una vera e propria invettiva contro il ministro dell'Interno."Di fronte al mondo civile mi vergogno di essere italiano, mi vergogno di avere un ministro dell"Interno che si chiama Matteo Salvini. Uno che ha trasformato il Viminale, che dovrebbe essere la casa sicura di tutti, in un"agenzia ...

Diciotti - Matteo Salvini : “Continuerò a lavorare senza paura - ho difeso l’Italia e i miei figli” : Matteo Salvini è intervenuto in Aula a Palazzo Madama, dove oggi si svolgerà la votazione per il caso Diciotti, per cui il ministro degli Interni è accusato di sequestro di persona aggravato: "Il governo ha sviluppato misure e azioni per la lotta al contrasto dell'immigrazione clandestina e ringrazio i colleghi 5 Stelle perché le cose si fanno in due, evidentemente".Continua a leggere

Mare Jonio - il trionfo di Matteo Salvini nelle parole di Alan Friedman ad Agorà : No, ad Alan Friedman non piace affatto Matteo Salvini. Eppure anche il giornalista e firma del Corsera è costretto ad ammettere l'ovvio: che le politiche del leader della Lega attraggono consensi. E che dunque, evidentemente, non sono poi così sbagliate. L'indiretta confessione piove negli studi di

Sondaggio Ipsos sulla Flat Tax - le cifre che agitano Matteo Salvini : secondo gli italiani... : La Lega e Matteo Salvini sono tornati alla carica con la Flat tax e non intendono fare sconti agli alleati di governo grillini. Il Carroccio, infatti, punta sulla misura simbolo della coalizione del centrodestra, l'aliquota unica per tagliare la pressione fiscale. Ma sulla Flat tax, a DiMartedì di G

Mare Jonio - Matteo Salvini esulta : "Sequestrata la ong dei centri sociali - ottimo. I trafficanti di uomini..." : Pugno di ferro contro la Mare Jonio, la Ong che in barba alle regole, lunedì, ha recuperato 49 immigrati sbarcati nella serata di martedì al porto di Lampedusa. Il pm Luigi Patronaggio della procura di Agrigento ha disposto il sequestro della nave e ha aperto un'inchiesta a carico di ignoti per favo

Mare Jonio - Matteo Salvini : “La nave è inserita in un traffico di esseri umani” : Dopo aver autorizzato lo sbarco dei 49 migranti la Procura di Agrigento ha disposto il sequestro della nave. Salvini: "È certo che questa imbarcazione non abbia soccorso naufraghi che rischiavano di affogare ma sia inserita in un traffico di esseri umani, organizzato, concordato e programmato".Continua a leggere