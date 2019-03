Marsala | una venticinquenne uccisa a coltellate e bruciata L’amica e il fidanzato hanno

ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 20 marzo 2019) L’picchiata,e poi anche. Margareta Buffa, 29 anni, e Carmelo Bonetta, 34, fidanzati da qualche tempo,confessato il delitto di Nicoletta Indelicata, 25enne scomparsa sabato notte. Secondo le indiscrezioni raccolte da Repubblica, a confessare l’omicidio è stato Bonetta che avrebbe condotto i carabinieri sul luogo del delitto, in Contrada Sant’Onofrio, non distante dall’ospedale Paolo Borsellino. Secondo l’Ansa invece sarebbe stata Margareta a raccontare sostenendo che Nicoletta l’aveva definita “una zoccola”. I due sono stati portati in carcere con l’accusa di omicidio e soppressione di cadavere.La ragazza, nata in Romania e adottata insieme al fratello da Damiano Indelicato e dalla moglie Anna Rita Angileri, era uscita di casa con l’amica Margareta, anche lei adottata. I genitori adottivi non vedendola ...

