Mare Jonio sotto sequestro, non ci sono indagati. Ong: “Non abbiamo violato la legge” (Di mercoledì 20 marzo 2019) I 50 migranti hanno trascorso la notte nel centro d'accoglienza di Lampedusa. L'armatore ha replicato al ministro degli Interni: "Noi salviamo vite in Mare, non ci preoccupiamo del destino giudiziario di Salvini. Nave italiana, porto italiano, giusto? abbiamo anche il via libera del sindaco di Lampedusa, che non mi pare sia esattamente di estrema sinistra"



