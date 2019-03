Luis Enrique porta la Spagna a giocare a paintball

ilnapolista

(Di mercoledì 20 marzo 2019)si conferma un allenatore diverso, sempre (almeno) un passo avanti agli altri. Non a caso, a Roma venne dileggiato dal classico ambiente italiano che ama le corse nei boschi e la “tortura” atletica dei calciatori che devono pagare per i loro lauti stipendi.Mercoledì,hato i giocatori della Nazionale spagnolo aalla guerra. Insomma in unScrive il quotidiano As che il ct dellaha ancora una volta colpito per la sua originalità. Ha seguito le indicazioni dello psicologo Joaquín Valdés. Scrive As: “l’ultima attività svolta dal team è stata una escape room nel centro di Madrid”.L’obiettivo è “creare coesione nel gruppo e incoraggiare la collaborazione per il bene comune”. È lo spirito delle attività di team building che contribuiscono a migliorare l’ambiente e il livello di impegno, e a mettere il beneficio ...

