Luigi Di Maio e Virginia Saba coccole e baci in pubblico

Luigi Di Maio baci in pubblico con Virginia Saba : Luigi Di Maio durante “Pomeriggio Cinque “confida a Barbara d’Urso il suo amore per Virginia Saba: “Ci siamo conosciuti due mesi fa stiamo bene insieme spero duri il più a lungo possibile perché sto bene con lei Se mi vedete felice sapete perché”. I due sono usciti allo scoperto e il settimanale “Chi” ha pizzicato il ministro innamorato tra baci e coccole alla neofidanzata. Virginia per prima ha ammesso l’amore per Di Maio confidando ...

Perdere il tempo o perdersi? Il dilemma di Matteo Salvini e Luigi Di Maio : Così, nella Prima Repubblica lo si poteva ancora un po' regolare, e la politica si nutriva anche di pause e di rinvii. Rosolare a fuoco lento i propri avversari, logorarli nell'attesa, era ...

Arresto De Vito - Luigi Di Maio : 'Decido io - è fuori da M5s' - Virginia Raggi : 'Ho dichiarato guerra alla corruzione e non c'è spazio per ... : Commentando l'Arresto di Marcello De Vito aggiunge: "La corruzione è un male che colpisce in qualsiasi forza politica e bisogna essere intransigenti". Intanto ribollono le chat dei consiglieri M5S di ...

Via della seta - un giallo che svela subito chi è il 'colpevole' : Luigi Di Maio : Infine, come si è domandato nei giorni scorsi Guido Santevecchi sulle pagine di economia del Corriere della Sera, occorrerebbe verificare la qualità della crescita. Pil pro capite e tenore di vita ...

Prima fuga d euro amore per Luigi di Maio e Virginia Saba : Solo poche settimane fa è trapelato un pettegolezzo su Luigi Di Maio, ministro del Lavoro e leader del Movimento Cinque Stelle , in merito alla sua relazione con la giornalista Virginia Saba . La neo ...

Luigi Di Maio : “Nessun condono” decreto sblocca-cantieri senza sanatoria : Luigi Di Maio: “Nessun condono” decreto sblocca-cantieri senza sanatoria Via il condono dal decreto sblocca cantieri. Ad assicurarlo è il ministro dello Sviluppo economico Luigi Di Maio ai microfoni di Radio Anch’io: “A me risulta che anche la Lega sia contraria ai condoni”. Le norme sulla mini sanatoria spariscono dalla bozza di decreto attesa domani in Consiglio dei ministri. E così, tra accuse rispedite al ...

La Flat Tax si farà è nel contratto di governo lo dice Luigi Di Maio : Nel contratto di governo c’è la Flat Tax quindi si farà lo afferma Luigi Di Maio Forze politiche diverse che, qualche volta, si confrontano. Ma il governo durerà quattro anni. Il vice presidente del Consiglio, Luigi Di Maio, il profilo dell’esecutivo giallo-verde lo descrive così. E interpellato dal Corriere della Sera, il capo politico del Movimento 5 … Continue reading La Flat Tax si farà è nel contratto di governo lo dice ...

Diciotti - Luigi Di Maio rischia l'esplosione : "Chi vota per mandare a processo Salvini...". Salta l'M5s : La linea dura del Movimento 5 Stelle sul voto per il caso Diciotti. È il capogruppo grillino al Senato Stefano Patuanelli ad avvisare gli eventuali dissidenti interni intenzionati a votare sì al rinvio a processo per Matteo Salvini, contro quindi non solo l'indicazione della Giunta ma pure contro il

Sblocca cantieri - Luigi Di Maio assicura : “Non ci sarà nessun condono - anche la Lega contraria” : Il vicepresidente del Consiglio, Luigi Di Maio, torna sulla questione del condono inserito nel decreto Sblocca cantieri, assicurando che non ci sarà nel testo definitivo: "Non ci sarà alcun condono. A me risulta che anche la Lega sia contraria ai condoni". E sul caso della Mare Jonio spiega che l'obiettivo è quello di evitare "un nuovo caso Diciotti".Continua a leggere

Sondaggio Mentana - il M5s sorpassato dal Pd : le cifre-choc del dramma politico di Luigi Di Maio : E alla fine piovve anche il consueto Sondaggione del lunedì di Enrico Mentana . Piovve in testa ai grillini. Già, perché nel corso del TgLa7 il direttore ha dedicato grande spazio all'ultima, ...

Congresso sulle famiglie - il M5S non sarà presente - lo dichiara Luigi Di Maio : “Violati i diritti delle donne” : Il leader del Movimento 5 Stelle dichiara la non presenza del M5S al Congresso sulle famiglie Luigi Di Maio ribadisce con forza il no del Movimento 5 Stelle al “Congresso sulle famiglie” di Verona. “Ve lo dico: se qualcuno di voi pensa che la donna debba restarsene a casa a farsi dire quello che deve … Continue reading Congresso sulle famiglie, il M5S non sarà presente, lo dichiara Luigi Di Maio: “Violati i diritti ...

Quanto guadagna Luigi di Maio : stipendio e dichiarazione redditi : Quanto guadagna Luigi di Maio: stipendio e dichiarazione redditi Luigi Di Maio, Quanto guadagna e lo stipendio Ma, in sostanza, Quanto guadagna chi è stato posto a capo dell’ esecutivo? Per rispondere a questa domanda, in ossequio a una mai tramontata esigenza di chiarezza e trasparenza, sono spuntate le dichiarazioni dei redditi della squadra di governo di Giuseppe Conte. Oggi riprenderemo la classifica redatta da Libero dei redditi più alti ...

Luigi Di Maio umilia Silvio Berlusconi per colpire Matteo Salvini : 'L'importante è...'. Ma parla lui? : La verità è che dentro i 5 Stelle credono che la proposta di Salvini sia una ' mossa di propaganda elettorale ' e probabilmente faranno valere lo stop preventivo del Ministero dell'Economia diretto ...

Luigi Di Maio umilia Silvio Berlusconi per colpire Matteo Salvini : "L'importante è...". Ma parla lui? : umiliare Silvio Berlusconi per colpire Matteo Salvini. Sulla flat tax familiare Luigi Di Maio sa che non può tirare la corda e così promette che il Movimento 5 Stelle "troverà una soluzione insieme alla Lega, come abbiamo sempre fatto. Sono molto fiducioso. Noi come M5s abbiamo lavorato a una riduzi