Inter | Marotta prepara uno squadrone | i nomi di 6 possibili acquisti

Inter Zapata – L'Inter e Marotta non smettono mai di cercare sul mercato. Il club neroazzurro si sta infatti attrezzando per la prossima stagione, e, sta valutando ogni ipotesi per il futuro. Marotta, Zhang e Antonello non vorrebbero farsi trovare impreparati con un possibile addio di Icardi a fine stagione e, dopo Dzeko, stanno sondando

Icardi-Inter - rientro vicino/ Marotta a Wanda Nara : 'Spero torni presto' : Mauro Icardi, segnale social all'Inter: le parole della moglie-agente Wanda Nara e dell'ad Marotta sul possibile riavvicinamento tra le parti dopo la rottura.

Inter - Marotta sogna Dybala per un attacco stellare con Lautaro Martinez (RUMORS) : L'Inter sta già lavorando per rinforzare notevolmente la rosa in vista della prossima stagione. L'amministratore delegato, Giuseppe Marotta, è stato chiaro nelle settimane scorse, sottolineando come si sarebbe puntato su profili abituati a vincere e che possano sviluppare un grande senso di appartenenza. Da risolvere c'è sempre la questione relativa a Mauro Icardi. Il centravanti argentino potrebbe rientrare in gruppo in questi giorni ed essere ...

Inter - l'ultima pazza idea di Marotta : affiancare Dybala a Lautaro : "Lautaro Martinez è l'attaccante forte che ci serve". Parole come macigni, quelle di Luciano Spalletti. Il tecnico nerazzurro, dopo la vittoria dell'Inter sul Milan nel derby di domenica sera, non ha risparmiato complimenti nei confronti dell'ex Racing Avellaneda. Convitato di pietra - e non potrebbe essere altrimenti - Mauro Icardi, sempre più distante dal club di Corso Vittorio Emanuele nonostante le rassicurazioni di prammatica della ...

Inter - Marotta vuole la pace con Icardi : “Può dare ancora tanto” : Inter Marotta – Ormai il caso Icardi va avanti da quasi due mesi e, i tifosi neroazzurri, adesso vogliono chiarezza. L’ad dell’Inter ha commentato la vicenda, spiegando il motivo della decisione presa dalla società di togliere la fascia al numero 9: “Con Mauro ci siamo comportati come avrebbe fatto un capofamiglia – ha commentato lunedì […] L'articolo Inter, Marotta vuole la pace con Icardi: “Può dare ...

Marotta : «Icardi è un bravo ragazzo - può dare ancora tanto all'Inter» : MILANO - Prove di distensione in casa Inter. Con Icardi " ci siamo comportati come avrebbe fatto un capofamiglia: ora spero che la situazione con lui si possa sistemare al più presto ". Giuseppe ...

Inter - Marotta tende la mano ad Icardi : “sto tentando di ricomporre la situazione” : L’amministratore delegato dell’Inter Giuseppe Marotta è tornato sul caso Icardi, con l’intento di ricucire la rottura venutasi a creare L’amministratore delegato dell’Inter Giuseppe Marotta, ha parlato nuovamente del caso Icardi. L’ex dirigente juventino è Intervenuto durante la consegna dei Premi Maestrelli a Montecatini. Le sue parole rivelate dall’Ansa sembrano essere un’apertura nei ...

Inter - Marotta sul caso Icardi : “l’obiettivo è ricomporre la situazione” : “Con Icardi ci siamo comportati come avrebbe fatto un capofamiglia: ora spero che la situazione con lui si possa sistemare al più presto”. Sono le importanti dichiarazioni dell’amministratore delegato dell’Inter Giuseppe Marotta, Intervenuto al telefono da Milano durante la consegna dei Premi Maestrelli a Montecatini. Icardi “è un bravo ragazzo che ha fatto tanto e potrà ancora dare tanto ...

Inter - gelo Icardi : snobba San Siro. Marotta duro : "Serve buon senso" : Ora che anche il derby è archiviato con una vittoria dell'Inter senza i gol di chi, Icardi , nelle ultime stracittadine aveva sempre risposto presente, ora che in molti, nazionali esclusi, si "...

Inter Icardi e Marotta vicini alla pace : parola di Wanda Nara : Inter Icardi – Nuova puntuta, di Tiki Taka, e della telenovela rubricata sotto il titolo “Rinnovo Icardi” e stavolta con sorriso annesso per i tifosi neroazzurri. Dopo il grande freddo, partito con il passaggio della fascia di Capitano da Icardi ad Handanovic, la conseguente uscita di “Maurito” dalla formazione titolare e la serie negativa della […] L'articolo Inter Icardi e Marotta vicini alla pace: parola di ...

Wanda Nara a Tiki Taka : "Sicura della vittoria dell'Inter. Mauro? Vicini alla pace con Marotta" : "Tutti parlavano della crisi nerazzurra, ma io ero sicura che l 'Inter avrebbe reagito e avrebbe vinto". Parole di Wanda Nara, moglie-agente di Icardi, a Tiki Taka . Sulla situazione di Maurito: "Ho ...

Inter - Marotta : «Ci aspettiamo che il caso Icardi si risolva» : MILANO - Beppe Marotta , amministratore delegato dell' Inter , ha parlato ai microfoni di Sky Sport prima del derby con il Milan . Queste le sue parole: " Come arriviamo alla gara con il Milan ? Il derby è particolare ovunque lo si giochi, riveste Interesse al di là della classifica: i ...

Inter - Marotta : «Icardi? È relativo sapere quando torna. Restiamo ottimisti» : L'amministratore delegato dell'area sport dell'Inter, Beppe Marotta, si è soffermato nuovamente sul caso Icardi poco prima del Derby