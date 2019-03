In Basilicata la Lega non è il cambiamento | ha detto Di Maio 

Basilicata - Di Maio a gamba tesa : 'Qui con la Lega si torna al passato. Con loro anche uomini di Pittella' : ... si tratta di votare ad un referendum tra la vecchia politica e un'opportunità nuova con Antonio Mattia e con la lista di candidati che abbiamo". Lo ha detto Luigi Di Maio a Melfi, in provincia di ...

Basilicata - Di Maio a gamba tesa : “Qui con la Lega si torna al passato. Con loro anche uomini di Pittella” : “Noi siamo orgogliosamente dalla parte della Costituzione che è antifascista. Su questo si dimostra ancora una volta che in Basilicata la Lega non può essere il cambiamento. Non solo per una candidata che dice ‘sono orgogliosa di essere fascista‘ ma anche perché una parte degli uomini di Pittella che stavano nel Pd ora stanno nelle liste della Lega e questo significa un ritorno al passato. Domenica i cittadini della Basilicata ...

"Io sono fascista". È bufera sulla candidata della Lega in Basilicata : "Io sono fascista". Tre parole, pronunciate da Gerarda Russo, candidata della lista "Lega Salvini Basilicata", che fanno esplodere un caso politico in Basilicata, dove domenica 24 marzo si vota per le elezioni regionali.Il fatto a Melfi (provincia di Potenza) durante un comizio, mentre alcuni contestatori urlavano "Fascisti, fascisti" all'indirizzo delle persone sul palco del Carroccio. La Russo non ha negato e sostiene di aver replicato ...

Basilicata - la candidata della Lega alle regionali urla dal palco : “Io sono fascista” : Polemica sulla candidata nelle liste della Lega alle elezioni regionali in Basilicata, Gerarda Russo. Durante un comizio, rispondendo a dei contestatori, ha urlato dal palco: "Io sono fascista". Poi ha cercato di precisare spiegando di aver affermato: "Se fascista vuol dire lottare per il popolo, io sono fascista”.Continua a leggere

