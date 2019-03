Evra | arrivano le scuse al PSG

Alfa Romeo punta tutto su GinEvra : arrivano C-SUV e Giulietta restyling : La Casa del Biscione vuole puntare sul suo rilancio in occasione di uno dei più importanti appuntamenti mondiali del settore automotive Alfa Romeo questa volta fa sul serio, o almeno così pare: dopo numerosi annunci e altrettante delusioni, in occasione dell’imminente Salone di Ginevra 2019 che si svolgerà dal 7 al 17 marzo, presenterà due interessanti novità. La prima non è una vera e propria novità, ma un aggiornamento dedicato alla ...