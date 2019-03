Costretta a fare la verticale nuda vicino a un albero e stuprata, nuove accuse per Altimari

(Di mercoledì 20 marzo 2019) A Mirko Altimari, trentaduenne veronese già in carcere a Trento, è stata notificata una terza ordinanza di custodia cautelare per violenza sessuale. Anche in questo caso, come per le precedenti due violenze compiute con la compagna Giulia Buccaro, a incastrare l’uomo c’è un video realizzato durante gli abusi.Prosegui la lettura, vedi altri post, foto e video...