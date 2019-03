Sci | Hirscher e il futuro ' Ritiro Non esiste un piano A e uno B | devo decidere'

Sci - Marcel Hirscher pensa al ritiro : «Devo ancora decidere» : VINCERE, ancora - Nessuno ha mai vinto tante Coppa del Mondo quanto Marcel Hirscher : l'austriaco ha conquistato l'ottava consecutiva e ha staccato ulteriormente Marc Girardelli , fermo a cinque. Nel ...

Sci - l'ultimo slalom è di Noel. Sesto Razzoli - crolla Hirscher : E' crollato il vincitore della Coppa del Mondo generale e di quella di specialità Marcel Hirscher, solo 14esimo a 1"62 dalla vetta. Classifica slalom Soldeu 1, Noel 1'48"96 2, Feller +0.18 3, Yule +0.

LIVE Sci alpino - Gigante maschile Soldeu 2019 in DIRETTA : Pinturault domina - bene De Aliprandini - quinto. Kristoffersen e Hirscher inseguono : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE del Gigante maschile di Soldeu (Andorra) valevole per la Coppa del Mondo 2019 di sci alpino. La coppa è già stata assegnata all’austriaco Hirscher ma non mancano i motivi di interesse per l’ultimo Gigante della stagione che vedrà la sfida finale tra il campione del mondo Kristoffersen e gli altri due big della specialità Hirscher e Pinturault. Tutto lascia pensare che possa essere una partita ...

LIVE Sci alpino - Gigante maschile Soldeu 2019 in DIRETTA : Kristoffersen - Hirscher e Pinturault - l’ultima sfida : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE del Gigante maschile di Soldeu (Andorra) valevole per la Coppa del Mondo 2019 di sci alpino. La coppa è già stata assegnata all’austriaco Hirscher ma non mancano i motivi di interesse per l’ultimo Gigante della stagione che vedrà la sfida finale tra il campione del mondo Kristoffersen e gli altri due big della specialità Hirscher e Pinturault. Tutto lascia pensare che possa essere una partita ...

Sci alpino - Coppa del Mondo Soldeu 2019 : nell’ultimo gigante sarà ancora sfida Hirscher-Kristoffersen : E’ il duello che ha appassionato quasi tutta la stagione e fin ad un mese fa aveva sempre visto vincere uno dei due, ma adesso la situazione sembra essersi completamente capovolta. Nell’ultimo gigante della stagione a Soldeu ci sarà ancora la sfida tra Marcel Hirscher ed Henrik Kristoffersen. L’austriaco ha dominato tutto l’anno in gigante, ma tutto questo fino al Mondiale. Nella gara iridata è stato il norvegese a ...

Classifica Coppa del Mondo Sci alpino 2018-2019 : la graduatoria generale e le specialità. Marchel Hirscher otto volte Re : La Coppa del Mondo di sci alpino 2018/19, la 50esima in assoluto, ha preso il via ufficialmente il 18 novembre con lo speciale di Levi (dopo la cancellazione del gigante di Soelden) e sarà la grande occasione per Marcel Hirscher di entrare ancor più nella leggenda, con la rincorsa alla ottava Coppa di Cristallo consecutiva per rimpolpare ulteriormente un record assolutamente scintillante. L’austriaco avrà di fronte a sé un nutrito gruppo ...

Classifica Coppa del Mondo Sci alpino 2018-2019 : la graduatoria generale e le specialità. Marchel Hirscher otto volte Re : La Coppa del Mondo di sci alpino 2018/19, la 50esima in assoluto, ha preso il via ufficialmente il 18 novembre con lo speciale di Levi (dopo la cancellazione del gigante di Soelden) e sarà la grande occasione per Marcel Hirscher di entrare ancor più nella leggenda, con la rincorsa alla ottava Coppa di Cristallo consecutiva per rimpolpare ulteriormente un record assolutamente scintillante. L’austriaco avrà di fronte a sé un nutrito gruppo ...

Sci - Kranjska Gora : vince Zenhausern - Hirscher festeggia l'ottava Coppa : Più lento nei cambi di direzione, più bloccato del solito, l'austriaco perde il quinto slalom degli ultimi 17 in Coppa del Mondo. Rimangono 32 i suoi successi complessivi nella specialità: solo ...

Sci alpino - Slalom Kranjska Gora : Ramon Zenhaeusern vince dopo una rimonta pazzesca. Hirscher fa sua l’ottava Coppa del Mondo : Ramon Zenhaeusern ha vinto lo Slalom di Kranjska Gora, prova valida per la Coppa del Mondo 2019 di sci alpino. Lo svizzero, settimo dopo la prima manche, ha confezionato una rimonta pazzesca nella seconda run e ha così conquistato il primo successo in questa specialità nel massimo circuito itinerante dopo che si era imposto negli ultimi due paralleli di Stoccolma. L’elvetico ha pennellato una discesa da brividi sul pendio sloveno, ha ...

Sci - slalom di Kranjska Gora : vittoria per Zenhaeusern - Hirscher arriva 3° e conquista la Coppa del Mondo : Marcel Hirscher ha vinto la Coppa del Mondo generale grazie al terzo posto conquistato oggi a Kranjska Gora: slalom vinto da Zenhaeusern Ramon Zenhaeusern ha vinto lo slalom di Kranjska Gora con una grande seconda manche. Lo sciatore svizzero ha preceduto il collega Henrik Kristoffersen, primo al termine della prima frazione, delusione invece per Moelgg giunto sesto dopo il secondo posto nella prima manche che aveva illuso in chiave ...

Sci - Kristoffersen vince il gigante e Hirscher la coppa del mondo : Il sesto posto nella gara odierna basta a Marcel Hirscher per vincere la coppa del mondo per l'ottavo anno di fila. Il trentenne campione austriaco non può più essere raggiunto nella classifica ...

Sci - CdM : Kristoffersen vince il Gigante a Kranjska Gora - Coppa a Hirscher : Il campione del mondo norvegese Henrik Kristoffersen in 2.26.63 ha vinto lo slalom Gigante di cdm a Kranjska Gora. Secondo - per lui è il primo podio in carriera - il suo connazionale Rasmus ...

Sci alpino – A Kristoffersen il gigante di Kranjska Gora : Hirscher si aggiudica la Coppa del Mondo : Hirscher si aggiudica la Coppa del Mondo per l’ottavo anno di fila, a Kristoffersen il gigante di Kranjska Gora Doppietta norvegese nel gigante di Kranjska Gora, valido per la Coppa del Mondo maschile di sci. La vittoria è andata al norvegese Henrik Kristoffersen, che ha confermato il primo posto di metà gara imponendosi con il tempo complessivo di 2’26”63. Alle sue spalle ha chiuso il connazionale Rasmus Windingstad, che ...

Sci alpino - Gigante Kranjska Gora 2019 : Kristoffersen maestoso vincitore - Hirscher rinvia la festa : Henrik Kristoffersen ha vinto il Gigante di Kranjska Gora, prova valida per la Coppa del Mondo 2019 di sci alpino. Il 24enne norvegese aveva timbrato il miglior tempo nella prima manche e nella seconda è riuscito a controllare la situazione, ottenendo così il secondo successo stagionale nel massimo circuito itinerante. Il Campione del Mondo sta attraversando un eccezionale momento di forma e ha meritato ampiamente di salire sul gradino più alto ...