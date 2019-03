Nutripiatto Nestlé | l' alimentazione dei bambini passa dalle loro mani e con le loro mani

huffingtonpost

(Di martedì 19 marzo 2019) Ogni genitore dovrebbe educare il proprio bambino a una dieta sana ed equilibrata, non monotona, che assicuri il giusto equilibrio di nutrienti, senza eccessi o carenze. Dovrebbe, ma non è sempre facile: un sondaggio Nestlé, svolto su un campione di quasi 300 soggetti adulti, ha affrontato il tema facendo emergere che il 31% degli intervistati è convinto che, per crescere bene, un bambino debba mangiare come un adulto e che addirittura il 28% tenda a preparare per i propri figli porzioni uguali alle proprie. Probabilmente è per questo che il 42% dei genitori afferma di ritrovarsi a fronteggiare richieste di minori quantità di cibo da parte dei bimbi.Insomma, la maggior parte delle mamme e dei papà non sa bene cosa e quanto mettere nel piatto. Partendo da questo dato cruciale, nell'ottobre 2018 Nestlé ha lanciato, progetto ...

