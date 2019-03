Nave Ong a Lampedusa | per Salvini vanno arrestati

Riecco Luca Casarini - dai centri sociali alla Nave Ong : Il giro del mondo di Luca Casarini non è ancora finito. A 51 anni l'ex big dei no-global italiani si trova a bordo della nave Mare Jonio della Mediterranea Saving Humans, ha i gradi di capo missione e lancia appelli per far sbarcare in porto i 49 migranti soccorsi il 18 marzo al largo di Lampedusa. Dietro di sé Casarini ha una lunga carriera che lui stesso definisce, nella biografia del suo blog sull'HuffPost, “un caleidoscopio”. Cioè un ...